Kiinassa alettu estää koronaviruksen leviämistä oman käden oikeudella – käytössä tiesulkuja ja nettihäirintää

Wuhanin koronaviruksen leviämisen estämisessä on otettu Kiinassa käyttöön myös oman käden oikeus. Omatekoisten tiesulkujen rakentamisen ohella on ilmennyt tartuttajiksi epäiltyjen nettihäirintää.

Pääkaupunki Pekingin eräällä asuinalueella sivukatu suljettiin polkupyöristä ja piikkilangasta kokoon kyhätyllä esteellä. Kaikki alueelle saapuvat joutuvat näin käyttämään pääkatua, jossa tulijoiden on rekisteröidyttävä paikallisille vartijoille.

Valokuvia omatekoisista tiesuluista on jaettu eri puolilta Kiinaa netin pikaviestipalvelussa Weibossa. Eräässä kuvassa nähdään kirurginmaskia käyttävä mies, jolla on kädessään perinteisen kiinalaisen taistelulajin ase. Miehen vierelle on kirjoitettu rakennukseen teksti ”ulkopuolisten pääsy kielletty”.

Shanghain lähistöllä puolestaan kierteli auto, jossa olleesta kaiuttimesta toistettiin varoitusta kontakteista koronaviruksen epidemian syntyalueelta saapuviin.

– Jos saatte tiedon jostakusta Hubeista saapuneesta, ilmoittakaa hänestä heti asukaskomitealle, autosta kuulutettiin.

Virustartuntojen katsotaan saaneen alkunsa Hubein maakunnassa sijaitsevasta miljoonakaupunki Wuhanista.

”Jään vapaaehtoisesti karanteeniin”

Hotellit eri puolilla Kiinaa ovat kieltäytyneet ottamasta asiakkaikseen Hubeista saapuvia. Wuhanista kotoisin olevat ovat joutuneet netissä maalituksen kohteiksi.

Häirinnän uhreiksi joutuneet ovat yrittäneet puolustautua esimerkiksi vetäytymällä vapaaehtoiseen karanteeniin.

– Olen yliopisto-opiskelija Wuhanista. Lupaan jäädä vapaaehtoisesti karanteeniin. Pyydän, että ette kohtele meitä vihollisina, eräs opiskelija vetosi chattisivustolla.

Kiinan viranomaiset ovat varoittaneet, että epäiltyjä viruksen kantajia, jotka eivät suostu karanteeniin tai ovat muulla tavalla edistäneet viruksen leviämistä, kohdellaan uhkana yleiselle turvallisuudelle.

Oman käden oikeutta epidemian estämisessä ei kuitenkaan katsota Kiinan johdossa hyvällä. Torstaina viranomaiset määräsivät purkamaan luvattomia tiesulkuja ja varoittivat, että barrikadit muun muassa estävät ruokakuljetuksia.

Ruoan hinta on nyt kohonnut Kiinassa korkeimmalle tasolle liki neljään vuoteen, kertoo valtion uutistoimisto Xinhua.

STT

Kuvat: