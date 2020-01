Kolme loukkaantui nokkakolarissa Nelostiellä Keski-Suomessa – kolme eri kolaria ruuhkautti Viitostien Kuopiossa

Keski-Suomessa kolme ihmistä loukkaantui iltapäivällä kahden auton nokkakolarissa Viitasaarella Nelostiellä, kaksi heistä vakavasti, kertoo pelastuslaitos.

Toinen autoista oli alkanut heittelehtiä Muikunlahden kohdalla ja törmännyt sitten vastaantulevaan autoon. Toinen auto suistui törmäyksessä ojan pohjalle ja toinen jäi keskelle tietä.

Hälytys onnettomuudesta tuli noin kello 15.40. Tie suljettiin pelastustöiden vuoksi kokonaan ja se saatiin avattua hieman kello 17:n jälkeen.

Palomestari ei kertonut loukkaantuneiden iästä, mutta kertoi, että he ovat kaikki aikuisia.

Keli on paikalla huono, lumipyryä ja kinostunutta lunta ajokaistoilla.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen mukaan lyhyen ajan sisällä on sattunut useita liikenneonnettomuuksia.

– Ajokeli on paikoin jälleen kehno. Kahden tunnin sisällä on ollut jo viisi liikenneonnettomuutta. Sopeutetaanhan ajonopeutemme olosuhteisiin! pelastuslaitos tviittaa.

Kuopiossa pelti rytisi lumipyryssä

Kuopiossa Viitostiellä on sattunut ainakin kolme kolaria lyhyessä ajassa ruuhka-aikaan, kertoo pelastuslaitos.

Kahdeksan autoa kolaroi etelään menevillä kaistoilla Tasavallankadun kohdalla eli Kuopion keskustasta etelään kello puoli 16 jälkeen. Kukaan ei loukkaantunut vakavasti. Lumipyry oli melko voimakasta onnettomuushetkellä, päivystävä palomestari kertoo. Liikenne ruuhkautui pahasti, ja toinen kaista oli tukossa kolme varttia, mutta liikenne oli jo ennen kello 17:ää palautumassa normaaliksi.

Kaksi pienempää kolaria sattuivat Päivärannan kohdalla vain hieman ennen isompaa kolaria. Kukaan ei loukkaantunut.

Auto päätyi veteen Mikkelissä

Mikkelin Anttolassa tiistaina iltapäivällä tieltä suistuneen ja veteen uponneen pakettiauton mieskuljettaja pelastettiin sukeltamalla ja vietiin sairaalahoitoon, kertoo Itä-Suomen poliisi. Uponneessa autossa ei ollut muita matkustajia.

Kuljettajan hakivat vedestä pelastuslaitoksen sukeltajat. Hänet vietiin hoitoon vakavasti loukkaantuneena.

Syy auton tieltä suistumiselle ei ollut tiistaina pelastustöiden päättyessä vielä selvillä, eikä täyttä varmuutta ollut siitäkään, oliko onnettomuudessa muita osapuolia.

Onnettomuudesta oli noin kahden tunnin ajan haittaa liikenteelle tiellä 62. Kiertotie järjestettiin Anttolan keskustan kautta.

