Kone kasvatti liikevoittoaan – loppuvuonna voittoa kertyi liki 14 prosenttia liikevaihdosta

Hissiyhtiö Koneen tulos koheni edelleen viime vuonna ja viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tilauskannan kasvu jäi kuitenkin odotuksia pienemmäksi ja Koneen kurssi lähti liki kahden prosentin laskuun.

Yhtiön oikaistu liikevoitto nousi loka-joulukuussa 368 miljoonaan euroon ja oli 13,7 prosenttia liikevaihdosta. Koko vuoden oikaistu liikevoitto oli 1,2 miljardia euroa, yli 12 prosenttia liikevaihdosta.

Koko vuoden liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna 8,2 prosenttia ja oli lähes 10 miljardia euroa. Saatujen tilausten arvo kasvoi viime vuoden aikana 7,7 prosenttia. Vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvua kertyi 5,9 prosenttia.

Hallitus esittää, että osinkoa maksettaisiin 1,70 euroa osakkeelta, viisi senttiä enemmän kuin viime vuonna.

Koneen toimitusjohtajan Henrik Ehrnroothin mukaan Koneen viime vuosi sujui kannattavan kasvun merkeissä ja yhtiö aloittaa uuden vuoden hyvistä asemista. Kone ennakoi, että tämän vuoden oikaistu liikevoitto nousee 1,25-1,4 miljardiin euroon.

– Olen vakuuttunut siitä, että pystymme jatkamaan vahvaa kehitystä myös vuonna 2020, Ehrnrooth sanoi tiedotteessa.

Thyssenkrupp-kaupan kohtalo vielä auki

Kone ei tilinpäätöstiedotteessaan mainitse saksalaisen Thyssenkruppin hissiliiketoiminnan ostohanketta, jonka pitäisi mediatietojen mukaan olla lähestymässä ratkaisuvaihettaan. Kriisiin ajautunut saksalainen teollisuusjätti tarvitsisi kipeästi lisärahoitusta, mutta päätöksiä myynnistä odotellaan edelleen.

Thyssenkruppin yhtiökokous on koolla perjantaina ja osakkailta odotetaan kipakkaa kritiikkiä yhtiön johdolle. Saneeraus on monien mielestä edennyt liian hitaasti, kertoo Handelsblatt.

Kone ei ole muuten kommentoinut ostohanketta, mutta toimitusjohtaja Ehrnrooth on todennut, että Thyssenkruppin hissivalmistus sopisi hyvin yhteen Koneen liiketoiminnan kanssa. Ostohinnaksi on arvioitu noin 15 miljardia euroa.

