Korvenmäen jätekeskuksessa tutkitaan keksintöä, joka voi muuttaa maailmaa

Salon Korvenmäen jätekeskuksessa testataan kevään aikana keksintöä, joka kiinnostaa toimiessaan koko maailmaa.

Cargotecin pääomistajan Ilkka Herlinin yritys Q Power tutkii, voiko hyödyntämiskelvotonta kaatopaikkakaasua muuntaa puhtaaksi biometaaniksi.

Q Power kokeili biometaanin valmistusta jo aiemmin Vantaalla St1:n biojalostamon hiilidioksidista. Nyt yhtiön etäohjattava laitteistokontti on tuotu Korvenmäkeen, jossa sen avulla on tarkoitus valmistaa liikennepolttoainetta tai energiantuotannossa käytettävää biometaania. Samalla testataan metaanin varastointia, polttoa ja tankkausta.

– Meillä on jo täysin kaupallinen tuote. Uskallan sanoa jo, että tässä on tuote ja innovaatio, jotka tulevat muuttamaan markkinoita, Ilkka Herlin vakuutti Q Powerin media-infossa torstaina.

Yksinkertaistettuna Q Powerin tekniikassa on kyse siitä, että hiilidioksidiin lisätään vetyä. Tällöin syntyy synteettistä metaania.

Q Powerin tarkoituksena on testata kaatopaikkakaasujen jälkeen erilaisten jätemateriaalien kaasuttamista. Kolmas tavoite on muuntaa alueelle valmistuvan Lounavoiman jätevoimalan tuottamasta hiilidioksidista liikennepolttoainetta. Onnistuessaan projekti on iso askel taistelussa maailmanlaajuista ilmastonmuutosta vastaan.

Ilkka Herlinin mukaan vastaavia hankkeita on vireillä eri puolilla maailmaa, mutta Suomessa kehitystyössä ollaan pisimmällä.

– Tämä on maailman ainoa ratkaisu, joka on kaupallisesti kannattava. Muut ratkaisut eivät vielä toimi. Itse olen aina uskonut, että asiat eivät mene eteenpäin, jos ne eivät ole taloudellisesti kannattavia. Se pätee myös maailmanparannukseen, Herlin sanoo.

Q Powerin liikeideana on tarjota metanointiin sopivaa teknologiaa valmiina paketteina asiakkaille. Laitteiston valmistuksesta on jo olemassa sopimus, nyt testataan vain teknologian toimivuutta.

Salossa paljon puhuttaneet sako- ja umpikaivolietteet kiinnostavat myös Herliniä ja Q Poweria. Yhtiö on mukana Salon kaupungin vetämässä yhteenliittymässä, joka on hakenut Euroopan unionilta 6,4 miljoonan euron rahoitusta hankkeelle, jossa tutkittaisiin ja kehitettäisiin muun muassa lietteiden kaasuttamista ja edelleen muuntamista polttoaineeksi.

Asumisen jätteiden lisäksi kaasuttaminen voisi sopia karjanlannan käsittelyyn.

– Suomessa on lihantuotantoa, joka rasittaa Itämerta. Tutkimme, voisiko meillä olla ratkaisu myös tähän, Herlin kertoi.

Selvää hänen mukaansa on, että synteettinen metaani on tulevaisuuden energiaratkaisu. Cargotecin kautta hän näkee sille paljon mahdollisuuksia paitsi tieliikenteessä, myös merillä.

– Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on antanut ukaasin, että merenkulun päästöt pitää puolittaa vuoteen 2050 mennessä. Se tarkoittaa triljoonaluokan investointeja. Tässä on yksi suuri mahdollisuus. Ei olisi mikään iso juttu ottaa laivalla hiilidioksidi talteen, tehdä siitä maissa metaania, laittaa takaisin laivaan ja jatkaa kierrättämistä, Herlin ideoi.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtajan Jukka Heikkilän mukaan Q Powerin biometaanin kaltaiset keksinnöt kasvattavat mahdollisuuksia siihen, että maailma pelastuu ilmastonmuutokselta.

Korvenmäessä torstaina vieraillut valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen sanoi, etteivät luonnon hiilinielut riitä ottamaan talteen ilmakehässä olevaa hiilidioksidia. Luonnon lisäksi tarvitaan keinotekoista hiilidioksidin talteenottoa, jos ilmaston lämpenemistä yritetään hillitä.

Tiilikaisen mukaan Suomessa halutaan edistää synteettisten polttoaineiden käyttöönottoa liikenteessä ja lämmityksessä. Hän onnitteli Q Poweria ja LSJH:ta koetoiminnasta, joka tähtää kaatopaikkakaasujen hyödyntämiseen.

– Tämä on reipasta edelläkävijyyttä, jota tarvitaan. Jokainen teknologinen läpimurto tuo uskoa, että kymmenen vuoden päästä uudet ratkaisut voivat olla käytössä.

Tiilikainen muistutti, että kymmenen vuotta sitten Suomessa pidettiin utopiana tavoitetta kymmenen terawatin tuulivoimatuotannosta.

– Tuo tavoite saavutettiin viime vuonna. Tästä eteenpäin tuulivoima ei tarvitse edes julkista tukea, tekniikka on kehittynyt niin paljon.