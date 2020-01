Läpi lohkareiden – Vilpas selvisi voittajana surkuhupaisasta kuukaudesta

Päävalmentaja Joonas Iisalon aikakaudella totuttiin siihen, että Vilpas voitti keskimäärin neljä ottelua viidestä ja varmisti runkosarjan voiton jo hyvissä ajoin ennen hiihtolomia.

Ville Tuomisen Vilpas on jatkanut samalla voittotahdilla. Mutta siinä missä Iisalon Vilpas rallatteli, Tuomisen Vilpas kairaa.

Tiistai-iltana Nokialla Vilpas pelasi edelleen ilman Teemu Rannikkoa, Juho Nenosta ja Mikko Koivistoa. Kokoonpanosta oli pois myös maanantaina potkut saanut DJ Laster. Lasterin korvaaja Jeremiah Wood saapuu Suomeen vasta keskiviikkona, joten hätäapu Elias Eerikinharju nousi rotaation seitsemänneksi mieheksi.

Kun alla oli vielä jatkoajalle venynyt superintensiivinen lauantai-illan cupfinaali, niin Vilppaan lähtökohdat otteluun olivat kaikkea muuta kuin kermaiset.

77–84-vierasvoittoa voikin pitää Vilppaan yhtenä kovimmista suorituksista tällä kaudella – niin paljon lohkareita on joukkueen polulle viimeisen kuukauden aikana vieritetty.

– Fiksua pelaamista. Ilme säilyi positiivisena koko ottelun, Tuominen kehui.

Suurin tekijä Vilppaan vierasvoitossa oli se, että joukkue pystyi piilottamaan tämän hetken suurimman ongelmansa: korinaluspelaamisen.

Joukkueen ainoa sentteri Jamuni McNeace joutui avauspuolikkaalla virhevaikeuksiin ja pitkälti niiden vuoksi BC Nokia oli 51–47-taukojohdossa. Toisella puoliajalla McNeace pysyi kentällä ja BC Nokia teki 20 minuutissa vaivaiset 26 pistettä. Toisessa päässä kenttää yhä liukkaammaksi käyvä McNeace heitti kauden korkeimman pistemääränsä (21).

Vilpas voitti 16 pisteellä ne 29 minuuttia, kun McNeace oli kentällä. Vastaavasti Vilpas hävisi yhdeksällä pisteellä ne 11 minuuttia, kun McNeace oli penkillä.

– Edellisen kerran kun Riku Laineen (197 cm) kokoinen jätkä on pelannut tässä sarjassa sentterinä, niin hän taisi olla Sami Laaksonen (195 cm) joskus 1990-luvulla, Tuominen vitsaili viitaten Vilppaan kasvattiin.

BC Nokia heitti avauskympillä peräti 16 pistettä korin alta. Kolmella viimeisellä neljänneksellä BC Nokia heitti yhteensä 16 pistettä korin alta, eikä saanut minkäänlaista etua luotua.

McNeacen lisäksi liekeissä oli Aatu Kivimäki, joka heitti 19 pistettä vain yhdellä ohiheitolla. Tim Coleman keräsi 21 pistettä peräti 12 ohiheitolla, mutta oli lopussa vahva. Aivan kuten Tobin Carberry.

Paikkansa enemmän kuin hyvin täytti myös Eerikinharju. 19 minuuttia pelannut Eerikinharju teki hyvää työtä BC Nokian kotimaisia takamiehiä Niko Mattilaa ja Lassi Nikkarista vastaan. Eerikinharjun odotusarvo on niin sanotun ”nolla–nollan” pelaaminen, mutta keskiviikkona hän jäi kahdeksan pinnaa plussalle.

Henri Kantosella ja Riku Laineella oli vaikeampi päivä hyökkäyksessä, mutta kumpikaan ei voi olla tyytymätön puolustussuoritukseensa – mikä onkin kaksikon pääprioriteetti. Toki Kantonen ajoi Stacy Davisin edestä voiton ratkaisseen 76–80-korin.

On muistettava, ettei BC Nokia tilanne ollut sekään optimi: joukkueen takamies DeMarcus Holland kun karkasi alkuviikosta Saksan Bundesliigaan.

Arvokas vierasvoitto vankensi entisestään Vilppaan asemaa sarjakakkosena. Sarjakärki Seagulls joutuu keskiviikkona paikoista pahimpaan, kun se matkustaa Kauhajoelle Karhubasketin vieraaksi. Karhubasketille ottelu on käytännössä viimeinen mahdollisuus pysyä kärkikaksikon kyydissä.

Voittojakin tärkempää Vilppaalle on ollut se, että joukkue on pystynyt rämpimään kunnialla läpi paikoin surkuhupaisan ajanjakson. Viime viikon Karhubasket-kotivoitto ja tiistainen Nokia-vierasvoitto ovat osoittaneet, ettei Vilpasta voi edelleenkään laskea ulos minkään sortin mestaruusspekulaatioista – jo se on keskisuuri ihme.

Pimeän tunnelin päässä näkyykin entistä kirkkaampaa valoa Jeremiah Woodin muodossa. Seuraavat viikot onkin pyhitetty Woodin sisäänajoon ja kevään ensimmäisten askelmerkkien hiomiseen.

BC Nokia–Vilpas 77–84 (22–20, 29–27, 13–20, 13–17)

BC Nokian pisteet/levypallot: Daniel Dolenc 19/5, Shawn Hopkins 14/5, Stacy Davis 11/8, Niko Mattila 11/2, Lassi Nikkarinen 8/0, Jalen Henry 7/6, Ladarius Tabb 5/7, Teemu Sulonen 2/0.

Vilpas: Tim Coleman 21/6, Jamuni McNeace 21/5, Aatu Kivimäki 19/3, Tobin Carberry 13/7, Henri Kantonen 6/3, Riku Laine 3/5, Trenton Thompson 1/0, Tuukka Juntunen 0/0, Elias Eerikinharju 0/3.

Levypallot: 39–36

Syötöt: 13–8

Menetykset: 12–8

Heittoprosentit:

1p: 62–80

2p: 51–54

3p: 33–33

OHO!

Vilpas on voittanut nyt 13 edellistä kohtaamista BC Nokiaa vastaan. Edellisen kerran Vilpas hävisi ”Näädille” lokakuussa 2017.

Erotuomarit: Ari Mikkola, Jaakko Kaunisto, Antti Heinonen.

Yleisöä: 588.

Vilppaan seuraava ottelu: la 1.2. Kobrat–Vilpas Lapuan Urheilutalolla kello 17.

Joensuussa ja Kotkassa kunnioitettiin Kobe Bryantia

Tiistai-illan muissa liigaotteluissa Joensuussa ja Kotkassa kunnioitettiin sunnuntaina helikopterionnettomuudessa menehtyneen Kobe Bryantin muistoa.

KTP–Pyrintö ja Kataja–Ura Basket -ottelut avattiin NBA:sta lainatulla eleellä, jossa kumpikin joukkue luopui pallosta tahallisen virheen seurauksena ensimmäisessä hyökkäyksessään. Toinen joukkueista teki kahdeksan sekunnin virheen ja toinen 24 sekunnin virheen. 8 ja 24 ovat pelinumeroita, joilla Bryant pelasi Los Angeles Lakersissa.

Itse otteluissa KTP ja Kataja olivat tylyjä isäntiä.

KTP otti 102–77-murskavoiton ja siirtyi Pyrinnön edelle sarjataulukon neljänneksi. KTP:n pistehai oli 28 pistettä heittänyt JayVaughn Pinkston.

Katajan voittolukemat olivat lähes identtiset: 102–81.

Kataja jakoi ottelussa peräti 26 koriin johtanutta syöttöä. Seitsemästä niistä vastasi Jarred Ogungbemi-Jackson, joka heitti 26 pistettä.