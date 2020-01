Lapin koronavirusepäilyn tuloksia odotetaan tänä iltana

Tiistaina Lapin keskussairaalaan eristykseen tuodun kiinalaismiehen mahdollinen koronavirustartunta selviää tänä iltana. Ensimmäiset näytteet on lähetetty aamulennolla Rovaniemeltä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) Helsinkiin.

Varsinaisen näytteiden tutkimisen hoitaa Huslab, ja mahdolliset positiiviset löydökset vahvistaa sen jälkeen THL.

Tuloksia odotetaan noin iltakuuteen mennessä, sanoo Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas.

Ivalossa epäiltiin viime viikolla uutta koronavirusta kahdella muulla kiinalaismatkailijalla. Nämä epäilyt paljastuivat aiheettomiksi. Broas ei halua ottaa kantaa siihen, kuinka todennäköisesti kyseessä tällä kertaa todella on uusi koronavirus.

– Oirekuvat siinä ja influenssassa ovat hyvin samanlaisia, hän korostaa.

Kiinalaismiehen oireet muistuttavat Broasin mukaan aikaisempia epäilyjä. Mikäli koronavirustartunta kuitenkin varmistuisi, toimintamallit ovat sairaalassa valmiina.

– Jos todetaan uudentyyppinen infektio, niin pyritään kontaktoimaan altistuneita, ja mikäli heillä on oireita, ohjataan tutkimuksiin ja eristykseen.

Uuteen koronavirukseen on kuollut Kiinassa jo yli sata ihmistä. Suomessa ei ole toistaiseksi yhtään vahvistettua tartuntaa.

THL ilmoitti tänään, että se ei jatkossa tiedota uusista yksittäisistä tautiepäilyistä, vaan pelkästään vahvistetuista tartunnoista.

STT

