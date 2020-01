Lasten huostaanotot kasvattavat Salon seudun kuntien menoja – huumeet näkyvät yhä enemmän myös Somerolla ja Paimiossa

Lastensuojelun menot ovat nousseet viime vuosina Salon seudulla rajusti. Perheiden ongelmien lisääntyminen näkyy niin Salossa, Somerolla kuin Paimiossa.

Salossa lastensuojelun menot nousivat vuodesta 2017 vuoteen 2019 yli 2,2 miljoonalla eurolla, kun mukaan lasketaan myös kaupungin oma toiminta. Viime vuonna kasvoivat ennen kaikkea lastensuojelun ostopalvelut, joihin tarvittiin 1,2 miljoonan euron lisämääräraha.

– Monilapsisten perheiden lasten huostaanotot lisääntyivät, mikä näkyi kulujen nousuna, Salon sosiaalipalveluiden johtaja Eeva Purhonen kertoo.

Purhonen sanoo menojen kasvukäyrän loiventuneen Salossa pahimmasta.

– Jossakin vaiheessa lastensuojelun kulut nousivat 45 asteen kulmassa. Siitä on tilanne nyt tasoittunut, mutta menojen kasvu jatkuu edelleen. Toivon hartaasti, että lastensuojelun ostoon viime vuonna varattu 10,9 miljoonaa euroa riittää.

Lastensuojelun kulut ovat Salossa korkeat, sillä vuoden 2018 lukujen perusteella tehdyssä 13 keskisuuren kaupungin vertailussa Salo oli kärkipaikalla. Purhonen toteaa Salon lukujen ylittäneen kuntien keskiarvon noin neljällä miljoonalla eurolla.

– Salossa lastensuojelu on painottunut voimakkaasti ostopalveluihin. Samaan aikaan lapsiperheiden muut palvelut ovat olleet niukat.

Lasten ja nuorten huostaanottojen taustalta löytyy vanhemmuuden ongelmia, päihde- ja mielenterveysongelmia sekä nuorten rajatonta käyttäytymistä.

– Myös aikuisten sekä lasten ja nuorten huumeiden käyttö näkyy lastensuojelussa. Huostaanottojen taustasyinä huumeet eivät kuitenkaan korostu tällä hetkellä siten kuin pari vuotta sitten, Purhonen toteaa.

Vajaan 9 000 asukkaan Somerolla lastensuojelun menojen kasvu on ollut vieläkin rajumpaa. Someron perusturvajohtaja Taru Nordlund kertoo, että kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä alkoi lisääntyä vuoden 2016 lopulla.

– Tahti vain kiihtyi vuonna 2017 ja on siitä jatkunut kovana.

Samalla on kasvanut myös varhaisen tuen tarve. Tukiperhe- ja kuntoutuspalveluiden ostoon meni viime vuonna 200 000 euroa enemmän kuin vuonna 2018. Yhteensä lastensuojelun ja perhepalveluiden menot nousivat Somerolla vuodesta 2017 vuoteen 2019 noin 900 000 eurolla.

– Menojen kasvu on ollut huimaa, eikä tasaantumista ole näköpiirissä, Nordlund sanoo.

Nordlund huomauttaa varsinkin nuorten päihteiden käyttöön liittyvien lastensuojelutapausten lisääntyneen Somerolla.

– Lasten ja nuorten alkoholin käyttöön liittyvät ongelmat ovat kasvaneet ja huumeiden käyttö on yleistynyt. Nuoret eivät ota kannabikseen liittyviä vaaroja tosissaan, ja myös kovia huumeita käytetään.

Nuoren päihderiippuvuuteen liittyy usein myös itsetuhoisuutta.

– Ongelmien tullessa sosiaalitoimen tietoon on tilanne yleensä niin paha, että vaihtoehtona on vain huostaanotto. Vanhemmat yrittävät usein pärjätä pitkään ilman viranomaisapua eivätkä välttämättä havaitse, että lapsen muuttuneen käytöksen takana on päihteiden käyttö, Nordlund sanoo.

Paimiossa lastensuojelun menot nousivat yli puolella miljoonalla euroa vuodesta 2017 vuoteen 2019.

– Sijoitusten määrä kasvoi. Lasten ja perheiden ongelmat ovat myös yhä syvempiä. Pienilläkin lapsilla on niin vaikeita ongelmia, että heitä ei voi sijoittaa sijaisperheeseen, Paimion kaupungin johtava sosiaalityöntekijä Noora Lahti kertoo.

Myös Lahti on huolissaan nuorten päihdekäyttäytymisestä ja huumeista.

– Päihdemyönteisyys on nostanut päätään lasten ja nuorten parissa. Huumeet eivät Paimiossa näy vielä erityisesti sijoitusten taustalla, mutta lastensuojeluilmoituksissa ja työssä ne tulevat vastaan.

Lahdella on viesti paimiolaisille vanhemmille:

– Tarkkailkaa, missä lapsenne ja nuorenne liikkuvat ja viettävät aikaa. Huumeita liikkuu myös Paimiossa aiempaa enemmän.

Lahti suree myös lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon tilaa.

– Jonot ovat pitkät ja osastot jatkuvasti täynnä, joten ongelmat kasaantuvat lastensuojeluun. Psykiatrista apua tarvitseva nuori joutuu usein lastensuojelulaitokseen kauaksi kotoa, mikä ei ole hyvä tilanne.

Kunnissa on panostettu viime vuosina myös omiin palveluihin perheiden auttamiseksi varhaisessa vaiheessa.

Salossa perhetyöhön käytettiin viime vuonna runsaat 430 000 euroa, kun vuonna 2016 summa oli vajaat 190 000 euroa. Menoissa on mukana myös lapsiperheiden kotipalvelu.

– Painopisteen palveluissa tulee siirtyä siihen suuntaan, että perheet saavat palveluita ja tukea varhaisessa vaiheessa ja helposti, jotta varsinaista lastensuojelua tai ainakaan sijaishuoltoa ei tarvittaisi niin runsaasti kuin nyt. Toimintatavan muutos ei näy kuitenkaan vielä lastensuojelun asiakasmäärissä, Eeva Purhonen toteaa.

Salossa perhetyössä on kymmenen työntekijää, joista viisi työskentelee lapsiperheiden kotipalvelussa.

Somerolla on kaksi perhetyöntekijää. Lisäksi perintövaroin on palkattu neuvolaan oma perhetyöntekijä ja lapsiperheille kodinhoitaja.

Paimiossa perhetyöhön on varattu ensi vuoden talousarviossa yli 490 000 euroa, kun vuonna 2016 siihen käytettiin 208 000 euroa. Perhetyössä on kolme perheohjaajaa ja yksi kotipalvelutyöntekijä.

Lastensuojelun kustannukset

Laitoshoito maksaa

Kodin ulkopuolelle on sijoitettu tällä hetkellä Salossa 143, Somerolla 25 ja Paimiossa 21 lasta.

Laitoshoidon kustannukset vaihtelevat runsaasta 200 eurosta yli 500 euroon vuorokaudessa lasta kohden. Tarkasti valvotussa laitoksessa vuorokausihinta on jopa 1000 euroa.

Perhehoidossa hoitopalkkiot ovat noin 800 eurosta 2600 euroon lasta kohden kuukaudessa.

Perhehoidossa päälle tulevat kulukorvaukset, jotka vaihtelevat runsaasta 400 eurosta yli 700 euroon per lapsi.

Kuntien lastensuojelun menoja kasvattaa tänä vuonna edelleen lakimuutos, joka nosti lastensuojelun asiakkaiden jälkihuollon ikärajan 21:stä 25:een vuoteen.

Marttila ja Koski eri tahdissa

Pikkukunnissa huostaanotot muuttavat nopeasti lukuja.

Salon seudun pienemmissä kunnissa lastensuojelun tilanne vaihtelee. Marttilassa menot ovat olleet kovassa kasvussa, kun taas naapurissa Koskella kustannukset laskivat viime vuonna.

– Meillä oli aiemmin melko paljon sijoituksia kodin ulkopuolelle, mutta nyt luvut ovat laskeneet. Perheiden lisääntyneet ongelmat näkyvät myös täällä, mutta tällä hetkellä sijoituksia on vähän, Kosken kunnan sosiaalityöntekijä Kirsi Lassila toteaa.

Lassila sanoo valtaosan lyhyen ajan heilahtelusta selittyvän kunnan koolla.

– Pienessä kunnassa pienetkin muutokset näkyvät nopeasti.

Marttilassa lastensuojelun menot olivat vuonna 2017 noin 120 000 euroa, viime vuonna luku nousi lähes 580 000 euroon.

– Perheiden ongelmat ovat lisääntyneet, ja varsinkin raskaamman tuen tarve on noussut. Lapsia on pitänyt sijoittaa kodin ulkopuolelle, Marttilan sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala kertoo.

Lastensuojelun puolella laitoshoito on kallista.

– Yhden sijoituksen kulut vastaavat kolmen vanhuksen hoitoa, Vesala huomauttaa.

Vesala toivoo, että vanhemmat ottaisivat ajoissa yhteyttä sosiaalitoimeen ongelmien ilmetessä.

– Osa ongelmista tulee tietoon niin myöhään, että tarvitaan raskaita toimia. Toisaalta hyvälläkään ennalta ehkäisevällä työllä ei pystytä kaikkia ongelmia välttämään.

Myös Koski ja Marttila ovat satsanneet viime vuosina omiin perhepalveluihin. Koskella perhetyössä on kaksi ja Marttilassa puolitoista työntekijää.

Sauvon kunnassa lastensuojelun kulut ovat laskeneet viime vuosina. Vt. peruspalvelujohtaja Ville Lahtivuori sanoo kodin ulkopuolelle tehtyjen sijoitusten vähentyneen viiden vuoden aikana.

– Kunnalla on oma perhetyöntekijä ja perhepalveluiden sosiaaliohjaaja, joten olemme pystyneet panostamaan systemaattiseen ja intensiiviseen perhetyöhön. Huumeet eivät onneksi näy ainakaan vielä Sauvon lastensuojelussa, Lahtivuori huomauttaa.

Kemiönsaaren kunnasta ei saatu vastausta lastensuojelun menoja koskevaan kyselyyn.