Marttilan rallisprintti joutui leudon talven uhriksi

Salon Urheiluautoilijat joutui toteamaan leudon talven ylipääsemättömäksi esteeksi. Vähitellen jo perinteeksi muodostunut OP Rallisprint -kilpailu Marttilassa kokee tällä kertaa välivuoden, kun ajaminen ei kerta kaikkiaan ole olosuhteiden vuoksi mahdollista. Jo kertaalleen tammikuulta siirretty tapahtuma olisi ollut ohjelmassa sunnuntaina 16. helmikuuta.

Salo UA:n tiedotteessa kerrotaan, että sprinttiradan tekoon olisi tarvittu noin kahden viikon kunnollinen pakkaskausi. Kilpailua on ollut järjestämässä omalla radallaan Erkka Korpiaho, joka on yrittänyt jäädyttää baanaa laihoin tuloksin jääkerroksen sulaessa nopeasti pois. Yksittäiset pakkaspäivät eivät ole riittäneet.

– Tämä on iso pettymys lajin harrastajille ja yleisölle. Kilpailusta on muodostunut jo pieni perinne ja odotettu tapahtuma. Tällä on ollut myös tärkeä merkitys seuran talouden kannalta, toteaa kilpailunjohtaja Kai Rajakannas.

Talvet eivät ole varsinkaan nykyään identtisiä kaksoisveljiä keskenään. Viime vuoden tapahtuman aikoihin oli aamulla yli 20 astetta pakkasta. Ensimmäistä kertaa rallisprintti järjestettiin Marttilassa vuonna 2015.

– Useita kisoja on peruttu kelien takia muuallakin, eli emme ole yksin tämän ongelman kanssa, Rajakannas huomauttaa.

Siirron koki muiden muassa F-rallisarjan avauskilpailu Jämsässä. Aiemmin vaakalaudalla ollut Mikkelin SM-ralli järjestetään viikon kuluttua suunnitellusti.