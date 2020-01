Seattlessa joukkoampuminen, yksi kuoli ja seitsemän haavoittui

Seattlessa Yhdysvalloissa ainakin yksi ihminen on kuollut ja seitsemän haavoittunut joukkoampumisessa. Poliisin mukaan yksi haavoittuneista on yhdeksänvuotias poika.

Seattlen poliisipäällikön Carmen Bestin mukaan ampuminen sai alkunsa turistien suosiman Pike Placen torialueen lähellä sijaitsevan McDonald’s-pikaruokaravintolan edessä syntyneestä kahakasta.

– Välikohtaukseen osallistui useita ihmisiä, jotka alkoivat ampua. Useita laukauksia ammuttiin, ja ihmisiä juoksi eri suuntiin, Best kuvaili.

Viranomaisten mukaan kahakassa surmansa saanut oli nelikymppinen nainen. Ampuminen tapahtui kello viiden tietämissä iltapäivällä paikallista aikaa, kun alue oli täynnä ihmisiä.

Alue eristettiin ampumisen jälkeen. Poliisi ei toistaiseksi ole saanut tekijöitä kiinni.

Haavoittuneista 55-vuotias vatsaan ammuttu nainen on leikattu. Pikkupoika haavoittui jalkaan, ja hänen tilansa on vakava. Muut viisi haavoittunutta, jotka kaikki ovat miehiä, saivat lievempiä vammoja.

Virallisten tilastojen mukaan aseiden käyttö oli syynä noin 40 000 ihmisen kuolemaan Yhdysvalloissa vuonna 2017. Luvussa ovat mukana myös tuliaseilla tehdyt itsemurhat.

STT

Kuvat: