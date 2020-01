Mekaanisen metsäteollisuuden ja Paperiliiton lakkojen sovittelu jatkuu – sopua etsitty jo kymmenissä tapaamisissa

Mekaanisen metsäteollisuuden sekä Paperiliiton lakkojen sovittelut jatkuvat tänään valtakunnansovittelijan johdolla. Mekaanisen metsäteollisuuden lakon sovittelun on määrä alkaa kello 9 ja Paperiliiton lakon sovittelun kello 12.

Mekaanisen metsäteollisuuden lakossa osapuolina ovat Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus. Paperiliiton vastapuolena on Metsäteollisuus.

Lakot metsäteollisuudessa alkoivat maanantaina. Niihin osallistuu ammattiliittojen mukaan 17 000 työntekijää paperi-, kartonki- ja sellutehtailla sekä mekaanisessa metsäteollisuudessa sahoilla, puutuotetehtailla ja vaneritehtailla.

Paperin ja sellun sopua on etsitty kymmenissä tapaamisissa. Työntekijöitä neuvotteluissa kiinnostaa erityisesti 24 palkattoman lisätunnin eli kiky-tuntien kohtalo. Teknologiateollisuudessa kiky-tunneista luovuttiin vuodenvaihteessa, ja palkansaajajärjestöt tavoittelevat laajasti samaa muilla aloilla.

Alalla arvioidaan, että paperiteollisuuden sopu toimisi neuvottelulukon avaajana myös mekaanisessa metsäteollisuudessa.

Paperiliiton ja Teollisuusliiton työnseisaukset ilmoitettiin alun perin kaksiviikkoisiksi, mutta viime viikonloppuna työntekijäjärjestöt laajensivat lakkonsa kolmannelle viikolle.

Metsäteollisuudessa työnantajilla on myös työkiista toimihenkilöiden ammattiliiton Pron kanssa. Toimihenkilöiden lakko kestää yhä kaksi viikkoa.

