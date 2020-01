Miljoonan euron koulukyydit paikallisille yrityksille Salossa

Salon koulukuljetukset jatkuvat lähivuosina paikallisten yritysten ajamina.

Kaupunkikehityslautakunta päätti tiistaina runsaan miljoonan euron vuotuisista koulukyydeistä kahdeksalla eri osa-alueella.

Perttelin alueella alakoululaisten kuljetuksista ja yläkoululaisten liityntäkuljetuksista joukkoliikennereitti Paikun varrelle vastaa Salon Tilausmatkat. Tällä hetkellä kyytejä hoitaa Vainion Liikenne.

Salon keskustan koulukuljetuksista vastaa TTA-Group Oy eli Halikon Liikenne, joka ajaa alueen kyytejä tälläkin hetkellä.

Perniön, Särkisalon ja Teijon alueella kyytejä ajaa syksystä alkaen Salon Tilausmatkat. Tällä hetkellä koululaisia ajaa Vainion Liikenne.

Suomusjärven ja Kiikalan alakoululaisia ja yläkoululaisten liityntäkuljetuksia ajaa TTA-Group, joka vastaa alueen kuljetuksista nytkin.

Muurlan koulun ja päiväkodin kuljetukset voitti Salon Tilausmatkat. Nyt kyytejä ajaa Taksi Jarno Marttila.

Kuusjoen erityisoppilaita Armfeltin, Uskelan ja Hakastaron kouluihin ajaa jatkossakin TTA-Group.

Suomusjärven, Kiikalan ja Muurlan erityisoppilaita keskustan suuntaan kuljettaa Dreamtransport. Tällä hetkellä kyytejä ajaa yhteenliittymä Matinaho–Laine–Kivirinne.

Kahdeksas osa-alue on puitejärjestely, johon ilmoittautuneet yritykset kilpailutetaan erikseen, kun tarvitaan esimerkiksi lyhytaikaisia kuljetuksia ja vammaistyön ja perhesosiaalityön koululaiskuljetuksia.

Nyt valittujen yritysten kanssa tehdään sopimukset, jotka jatkuvat ensi syksystä kevääseen 2023 asti. Lisäksi sopimuksissa on optio vuosista 2023–2025.

Joulu-tammikuussa tehty kilpailutus koski noin puolta Salon koulukuljetuksista, joiden arvo on yhteensä 2,3–2,5 miljoonaa euroa vuodessa. Toisen puolen sopimukset jatkuvat kevääseen 2021 saakka, ja ne kilpailutetaan uusiksi ensi talven aikana.

Kilpailutus herätti kiinnostusta, ja Salo sai koulukuljetuksista kaikkiaan 25 tarjousta.

– Kaikista kohteista tuli vähintään seitsemän tarjousta. Selvästi oli kiinnostusta, ja tilaajan kannalta on aina hyvä, että on kilpailua, Salon johtava liikennepalveluasiantuntija Tanja Ahola sanoo.

Salossa on kuljetusoppilaita tänä vuonna 1 650, ja joukkoliikenne Paikulla heistä kulkee noin puolet eli 880. Tilausajoautoja liikenteeseen tarvitaan yhteensä 37.

– Olemme yrittäneet saada entistä enemmän koululaisia busseihin, koska se on halvempaa kuin tilausliikenne. Yhteensä koulukuljetusten rahallinen potti tilausliikenne ja joukkoliikenne yhteen laskien on noin 3,3 miljoonaa euroa vuodessa, Tanja Ahola kertoo.

Liikennepalvelut on kilpailuttanut koulukuljetukset nykytilanteen mukaan, vaikka Salossa on puhuttu koulujen lakkautuksista. Kouluista tehdään päätöksiä kuitenkin vasta helmikuun aikana.

– Tämä on vaikea tilanne, koska koulukyyteihin vaikuttaa paljon se, mitä oppimisympäristöselvitykselle tapahtuu. Tämä on kuljetusyrittäjien tiedossa, ja heille on kerrottu, että koulupäätökset voivat vaikuttaa vielä tuleviin hankintoihin, Tanja Ahola sanoo.