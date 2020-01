Mitkä ovat seuraavat siirrot? Leikkauksessa käynyt Teemu Rannikko pohtii uran jatkoa myöhemmin, Vilpas muutoksia nyt

Sinnekö menivät Salon Vilppaan miesten mestaruusmahdollisuudet? Mitä joukkueen kahdeksan terveen aikuispelaajan kokoonpanolle tapahtuu?

Nämä kaksi kysymystä ovat salolaisen koripalloyleisön pääkopassa päällimmäisinä, kun uutinen kapteeni-takamies Teemu Rannikon kauden lopettaneesta loukkaantumisesta tuli. Rannikon sunnuntaisessa Kouvot-ottelussa loukkaamasta jalasta löytyi sääriluun murtuma, ja jalka leikattiin jo maanantaina.

– Toipumisaika on joitakin kuukausia, Rannikko kertoi puhelimitse Salon Seudun Sanomille.

39-vuotiaan takamiehen sopimus Vilppaan kanssa kattaa vielä tämän kauden.

Pakollinen kysymys: mitä ajatuksia pelaajauran jatkosta on tässä vaiheessa?

– En tiedä yhtään. Jalka leikattiin vasta vuorokausi sitten – en ole hirveästi ehtinyt vielä miettiä mihinkään suuntaan. Katsotaan ajan kanssa, miten kaikki lähtee kuntoutuksen ja muun suhteen sujumaan. Keväämmällä pohditaan sitten jatkoa enemmän, Rannikko totesi.

Kun varakapteeni Juho Nenonen oli leikkauspöydällä viime viikolla, siirtyy kapteenius Mikko Koivistolle. Hänen jälkeensä Vilppaan vanhin terveenä oleva pelaaja on tällä erää Chris Flemmings, 25 vuotta.

Jutun ensimmäiseen kysymykseen Vilppaan seurajohdolla on selkeä vastaus: eivät menneet. Katseet ja joukkueen rakentaminen siirretään jo nyt tiiviisti huhti–toukokuulle. 10. huhtikuuta alkavissa pudotuspeleissä Nenonen saattaa olla mukana.

– Hanskoja emme lyö missään nimessä tiskiin. Nyt yritämme miettiä kokoonpanoa, jolla pystymme toivottavasti toukokuussa kilpailemaan Seagullsia, Karhubasketia ja kumppaneita vastaan, mietti Vilppaan päävalmentaja Ville Tuominen ennen tiistain harjoituksia.

Tiistain harjoituksessa oli mukana Vilppaan U19-joukkueen ja PeU-Basketin miesten divarijoukkueen takamies Taneli Lindström. Tällä tavalla Vilpas sai täysipainoisemman treenin, kun mukana oli tuttuun tapaan myös ensisijaisesti PeU-Basketin mies Trenton Thompson.

Kotimaisisten pelaajien osalta pysyvä lisäys kokoonpanoon on jo määrällisesti vaikeaa. Puhumattakaan, että tyhjinä kumisevilta markkinoilta löytyisi pelaamisen laatua lisäävä nimi.

Pelaajien siirtoaika päättyy helmikuun lopussa, mutta liigan parhaan kotimaisen pelaajan sekä toisen tasokkaan suomalaisen menettäminen pitkäksi ajaksi kirpaisee hurjasti.

– Ei ole mitään ajatusta uusista suomalaispelaajista. Totta kai on mahdollista hankkia tänne joku nuori, joka tulisi meille harjoittelemaan. Isoja otsikoita nostattavia pelaajia tuskin löytyy, Tuominen puntaroi.

Rajua on myös se, kun poissaolot osuvat tässä tapauksessa sekä pelintekoon että niin sanottuun isoon päähän. Paikattavien asioiden lista on pitkä.

Tilanteessa on jotain samaa ja lukuisia eroavaisuuksia siihen, kun Vilpas pelasi kaudella 2017–2018 pudotuspelit ilman Rannikkoa. Tuolloin siirtoaika oli umpeutunut, ja joukkueessa olivat yhdysvaltalaistakamiehinä sittemmin erittäin laadukasta uraa luoneet Jaylon Brown ja Tobin Carberry.

Vastaavasti Nenonen oli mukana, ja sentterin tonttia hoiti Rannikon kanssa loistavan yhteyden löytänyt Aaron Jones. Pudotuspeleissä joukkueen rahkeet riittivät hyvän puolustuksen avulla välieräsarjan 4–0-voittoon, kunnes finaaleissa Karhubasket oli hieman, mutta ratkaisevasti parempi.

Kokonaan uutena pelaajana Vilppaassa on nyt tuolloisen finaalivastustajan riveissä pelannut Henri Kantonen. Mies, jonka loistavalle alkukaudelle salolaisjoukkue kaipaa nyt kovasti jatkoa.

Vilppaassa riittää juuri nyt kakkos–kolmospaikan pelaajia (Tim Coleman, Chris Flemmings, Henri Kantonen, Mikko Koivisto). Pienemmän ja suurempien pelipaikkojen numeroita onkin sitten täyttämään melkoisen vähän miehiä. Ulkomaalaispelaajia saa tunnetusti olla samassa ottelussa mukana neljä.

– Vahvasti pohdimme ulkomaalaisen takamiehen hankkimista, kuten pohdimme monenlaisia muitakin vaihtoehtoja, Tuominen sanoo.

Selkeähköt runkosarjan asetelmat

Runkosarjasta on pelaamatta vielä lähes puolet, mutta Vilppaan asetelma näyttää jo nyt suhteellisen selkeältä. Seagullsin ohittaminen eli nousu runkosarjan voittoon on erittäin vaikeaa, ja vastaavasti neljänteen sijaan on ottelumäärät huomioiden käytännössä 12 pisteen etumatka.

Kakkossijan suhteen 22. tammikuuta pelattava kotiottelu Karhubasketia vastaan on merkittävä. Samoin on kyseisen toisen sijan merkitys, mikäli kyseiset joukkueet kohtaisivat välierävaiheessa. 29 edellisestä Vilppaan ja Karhubasketin ottelusta 27 on päättynyt kotivoittoon.

Puolustuspelaamisen intensiivisyystasoa on mietittävä uudelleen monen muun pelillisen asian lisäksi. Vilpas etenee 1. helmikuuta asti enimmäkseen kahden ottelun viikkotahdilla, kun mukaan lyödään tämän viikon lauantain cup-välierä Tampereella. Sitä ennen on hoidettava alta pois keskiviikkoinen Joensuun reissu.

– Jos näistä loukkaantumisista ja ottelutahdista jotain hyvää löytyy, niin harjoittelun määrä ei muutenkaan olisi näin viikkoina kovin iso. Viisi vastaan viisi -harjoituskertoina pyrimme saamaan tarvittaessa PeU-Basketista apua, Vilppaan päävalmentaja Ville Tuominen laskee.

Rannikolla +232, ilman +12

Teemu Rannikon loistavan alkukauden näkee suoraan numeroista. Useammassa tilastokategoriassa mies on ollut joko Korisliigan ykkönen tai aivan kärkipäässä.

Ottelua kohti keskimäärin 22 ja puoli minuuttia pelanneen Rannikon plusmiinusluku on +232. Ilman häntä Vilpas on kasannut vain luvun +12.

Koriin johtaneita syöttöjä ”Taikuri” on antanut peliaikaansa nähden eniten. Edistyneessä hyökkäyspelin tehokkuutta mittaavassa tilastossa Rannikko on säännöllisesti pelanneista koko sarjan paras.

Myös kolmen pisteen heittojen onnistumisprosentti 43,5 on aivan huippuluokkaa. Rannikko onnistui tekemään nopeiden siirtymähyökkäyksien kolmosistaan tehokkaan työkalun.