Myös suomalaisia epäiltyinä rikoksista al-Holin leirillä, kurdihallinnon edustaja sanoo – ”Jos lasten annetaan kasvaa siellä, heistä tulee kyllä aikuisena terroristeja”

Suomessa vieraileva Koillis-Syyrian kurdihallinnon edustaja Abdulkarim Omar vaatii EU-maita kiirehtimään al-Holin leirillä olevien kansalaistensa tilanteen ratkaisemista.

Itsehallintoalueen ulkopoliittisista suhteista vastaava Omar kertoi viime viikonloppuna, että kurdihallinto olisi valmis järjestämään oikeudenkäyntejä leirillä olevia vastaan myös paikan päällä Syyriassa.

– Todisteita on myös Suomen kansalaisia vastaan, sanoo Omar, joka tapasi ulkoministeri Pekka Haaviston torstaina.

Omarin mukaan kurdihallinto on valmis noudattamaan mahdollisissa vierastaistelijoiden oikeudenkäynneissä paikallista lainsäädäntöä, mutta hän myöntää, ettei ole täysin selvää, mitä tämä tarkoittaa.

– Meillä ei ole käytössä kuolemanrangaistusta, mutta Damaskoksella (Syyrian keskushallinto) on.

Koillis-Syyrian itsehallintoalue ei ole kansainvälisesti tunnustettu, joten myöskään sen lainsäädännön tunnustaminen ei ole yksiselitteistä.

Avoimet oikeudenkäynnit

Kurdit ovat aiemmin pyytäneet eri maita kotiuttamaan kansalaisiaan ja ehdottaneet kansainvälisen tuomioistuimen perustamista, mutta kumpikaan asia ei ole edennyt.

Epäselvyyden vuoksi kurdihallinto pyrkii neuvottelemaan oikeudenkäyntien järjestämisestä kaikkien niiden maiden kanssa, joiden kansalaisia al-Holissa on. Näitä maita on yhteensä 55. Oikeudenkäynneistä luvataan joka tapauksessa avoimia.

– Valtiot voivat seurata oikeudenkäyntejä ja lähettää tarkkailijoita. Jos Suomen kansalainen joutuu oikeuteen, Suomi voi lähettää asianajajia, Omar kuvailee.

Omar pitää erityisen tärkeänä, että leirin tilanne saadaan tavalla tai toisella ratkaistua. Yhtenä mahdollisuutena hän pitää sitä, että pahimmin radikalisoituneet ihmiset siirrettäisiin al-Holista uudelle leirille. Tärkein kysymys on leirin 8 000 lapsen kohtalo.

– Jos asialle ei tehdä mitään ja lasten annetaan kasvaa siellä, heistä tulee kyllä aikuisena terroristeja.

STT

Kuvat: