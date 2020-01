Nordea: Suomen kasvu täysin kotitalouksien kulutuksen varassa

Nordea ennustaa Suomeen tälle vuodelle tasan prosentin talouskasvua, joka ensi vuonna hidastuu 0,5 prosenttiin. Nordea toteaa Suomen kasvun nojaavan täysin kotitalouksien kulutukseen, sillä maailmantalouden hidastunut kasvu ja epävarma tilanne eivät tarjoa vetoapua.

Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu totesi, että maailmantaloudesta on toki saatu viime kuukausina positiivisia merkkejä. Epävarmuus uhkaa kuitenkin palata loppuvuonna, sillä tärkeimmät kiistakysymykset Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä kauppaväännössä ovat yhä ratkomatta.

– Emme myöskään odota EU:n ja Yhdysvaltojen aluillaan olevien kauppaneuvottelujen sujuvan helposti, varsinkaan jos ne venyvät yli Yhdysvaltojen vaalien ja presidentti Donald Trump valitaan jatkamaan. Yksi suurista kysymyksistä on, pidätteleekö Trumpia toisella kaudella enää mikään, Koivu pohtii tiedotteessa.

Vuoden loppupuolella esille nousevat myös kysymykset Britannian EU-erosta. Ero astuu voimaan tammikuun lopussa, mutta vuoden loppuun mennessä pitäisi sopia Britannian ja EU:n välisistä suhteista jatkossa. Vajaa vuosi ei kuitenkaan riitä laajoille kauppaneuvotteluille, joten jos Britannia ei hae siirtymäkauteensa jatkoaikaa, on edessä kova brexit vuoden 2021 alussa.

Siitä seuraisi merkittäviä häiriöitä EU:n ja Britannian väliseen tavara- ja palvelukauppaan.

Työllisyyden eteen pitäisi tehdä enemmän

Nordea antoi saman ennusteen Suomen taloudesta tälle ja ensi vuodelle jo viime syksynä. Suomessa palkkojen nousu ja lomarahaleikkausten poistuminen tukevat kotitalouksien tuloja tänä vuonna. Nordea ennakoi, että ansiotaso nousee tänä vuonna kolme prosenttia ja 2,8 prosenttia ensi vuonna. Samalla kuluttajahinnat nousevat vain vähän.

– Suurin positiivisen yllätyksen mahdollisuus liittyy ennusteessamme juuri kulutukseen, sillä pari vuotta laskenut kuluttajaluottamus on näkynyt säästämisasteen nousuna. Mikäli kuluttajat uskaltautuvat taas kuluttamaan, kasvu voi yllättää ennusteemme positiivisesti, kertoi ekonomisti Sanna Kurronen tiedotteessa.

Tilastokeskuksen luottamusindikaattorin mukaan kuluttajien ostoshalut ovat kuitenkin ainakin tammikuussa olleet laskussa, ja kiinnostus tehdä kestotavaroiden hankintoja on vähentynyt joulukuuhun verrattuna. Nordea arvioi, että kotitalouksien kulutuksen kasvu jää tänä vuonna 1,4 prosenttiin ja hidastuu ensi vuonna 1,2 prosenttiin.

Suomen talouskasvua hidastavat edelleen työmarkkinoiden ongelmat. Avointen työpaikkojen määrä on jatkanut kasvuaan, mutta työttömyysaste on juuttunut 6,7 prosenttiin.

Nordea toteaa, että työvoimapulasta näyttää muodostuvan Suomen talouskasvun merkittävin este. Työllisyysastetta pitäisi saada nostettua erityisesti ikääntyneiden keskuudessa.

– 60-64 -vuotiaiden työllisyysaste on Suomessa 55 prosenttia, kun se Ruotsissa on 70 prosenttia. Työttömyyseläkeputken poisto ja paremmat mahdollisuudet osa-aikatyöhön voisivat tuoda Suomen työllisyysastetta lähemmäs Ruotsin tasoa, Kurronen kaavailee.

