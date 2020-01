Omituinen klassikko, johon paluumuuttaja Madsen ei vielä ehdi

Kun Hämeenlinnan Lentopallokerho ja LP Viesti asettuvat vastakkain, kyseessä on klassikko.

Vastassa on naisten liigan maratontaulukon kärkikaksikko, 15 edellisen kauden mestarit ja neljän edellisen kauden finalistit. Kaksikko on voittanut yhtä vaille kaikki 2000-luvun mestaruudet ja 60 jaetusta SM-mitalista 35.

Ennen kaikkea kyseessä on kaksikko, joka on vienyt suomalaista naislentopalloa valtavasti eteenpäin, toiminut mittatikkuna muille ja sparraajina toisilleen. Välillä seurojen välit ovat olleet hyytävät, välillä lämpimät. Yleisölle kaksikko on tarjonnut lukuisia unohtumattomia hetkiä.

Tänään on taas klassikon aika, mutta tilanne on omituinen.

Aikaisemmilla kausilla tässä vaiheessa kautta on joko ratkaistu runkosarjan voittajaa tai haettu asetelmia finaaleihin. Nyt kumpikin seura pelaa lähihistoriansa heikointa runkosarjaa.

LP Viesti on hävinnyt tällä kaudella kuusi ottelua ja on sarjataulukossa neljäntenä. Hämeenlinna on hävinnyt enemmän kuin voittanut ja on vasta kuudentena. LP Viesti voi vielä nousta runkosarjan kakkoseksi, mutta Hämeenlinna tulee jäämään suurella todennäköisyydellä kuudenneksi.

Joka tapauksessa kumpikin lähtee maaliskuussa alkaviin pudotuspeleihin haastajana.

Suurin syy kaksikon poikkeukselliseen takkuisuuteen on ollut loukkaantumisissa ja kokoonpanon jatkuvassa muutoksessa.

Hämeenlinnan ykkösiskijän Oluoma Okaron kausi päättyi joulukuussa ja joukkueen tärkein pelaaja Suvi Kokkonen loukkaantui jo syksyllä. Kokkonen on palannut vasta hiljattain kokoonpanoon ja Okaron korvaajaksi tullut Mikayla Shields on edelleen sisäänajovaiheessa.

LP Viestiltä puuttuu illan ottelusta edelleen ykköspassari Viktoriia Tuchashvili ja ykkössentteri Kayla Haneline. Kumpikin saattaa olla sivussa loppukauden.

Hämeenlinnan tilanne onkin juuri nyt LP Viestiä parempi.

Mestaruusliigan siirtoaika umpeutuu perjantain ja lauantain välisenä yönä, joten LP Viestillä on enää tunteja aikaa vahvistaa hapertuneita rivejään.

Hämeenlinna jysäytti oman siirtopomminsa myöhään keskiviikkoiltana: maajoukkueen keskitorjuja Michaela Madsen palaa seuraan. LP Viestissäkin pelannut Madsen, 26, edusti tämän kauden Belgian liigan Lendeledeä.

Seura lopettaa toimintansa kauden jälkeen ja Madsen halusi siirtyä takaisin Hämeenlinnaan.

– Kun Lentiskerhosta oltiin minuun yhteydessä niin kiinnostus palaamiseen ihanaan kotiin syntyi välittömästi, Madsen kertoi seuran Facebook-sivulla.

Madsen liittyy joukkueen mukaan perjantaina eli häntä ei nähdä torstaina Salohallissa.

Naisten Mestaruusliigaa: LP Viesti–Hämeenlinna torstaina Salohallissa kello 18.30.

Ennakoidut aloitusseitsikot

Passarit: Veda Mansikkaviita–Katja Kylmäaho

Hakkurit: Katarina Pilepic–Mikayla Shields

Yleispelaajat: Nette Peit ja Anu Ennok–Suvi Kokkonen ja Ivana Jeremic

Keskipelaajat: Nea Haatainen ja Anna Czakan–Karoliina Friberg ja Viktoria Tosi

Liberot: Eveliina Rautiainen–Julia Porsanger