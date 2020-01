Onko Vilppaan yllätysvonkale Jeremiah Wood edelleen hyvää puuta?

Samaan aikaan, kun vajaamiehinen Vilpas taisteli loppusekunneille saakka Suomen cupin voitosta lauantai-iltana Töölön Kisahallissa, seuran katiskaan oli uimassa 35-vuotissynttäreitään viettänyt vonkale.

Yllättävä saalis ei vaatinut väsyttämistä ja vonkale oli valmis esiteltäväksi jo maanantaina: 2000-luvun Korisliigan yksi parhaista senttereistä, Jeremiah Wood, edustaa loppukauden Vilpasta.

Woodille tilaa tekee DJ Laster, joka todennäköisesti pelaisi edelleen Vilppaassa ilman Juho Nenosen loukkaantumista. Ilman Nenosta Vilpas oli aivan liian riippuvainen sentteri Jamuni McNeacesta. Kun McNeace oli vaihdossa tai virhevaikeuksissa (kuten cupfinaalissa), Vilpas jäi korien alla liian pieneksi ja levypalloprosentit putosivat tasolle, joka ei ole pitkässä juoksussa voittavaa.

Väkivahvan Woodin pitäisi olla ratkaisu tähän ongelmaan – samalla tavalla kuin Tobin Carberry näyttää olevan ratkaisu Teemu Rannikon jättämälle pallonkäsittelyvajeelle.

Yksi ongelma ei kuitenkaan ole poistunut: Vilpas on edelleen yhden loukkaantumisen päässä tilanteesta, jossa joukkueen kokoonpano jää määrällisesti ja laadullisesti liian pieneksi.

Kaksimetrinen ja reippaasti yli sata kiloa painava Jeremiah Wood kasvoi Ohion Akronissa yhdessä kuukautta vanhemman lapsuudenystävänsä LeBron Jamesin kanssa. Wood valmistui Akronin yliopistosta 2008 ja aloitti menestyksekkään ammattilaisuransa Suomesta.

Wood pelasi kauden 2008–2009 Katajassa ja seuraavat kaksi kautta Kauhajoen Karhussa. Wood voitti Katajassa korikuninkuuden (ka. 20,1) ja oli toinen levypalloissa (12,4). Karhussa Woodista tuli Korisliigan historian ensimmäinen pelaaja, joka on voittanut samalla kaudelle levypallo- ja syöttötilaston (14,0 ja 4,8). Wood voitti jokaisella kolmella kaudella myös liigan tehotilaston.

Lokakuussa 2010 Karhu kävi hakemassa Salohallista 83–76-voiton. Wood heitti 29 pistettä ja otti 19 levypalloa – ”Mesikämmen raivosi Salohallissa”, otsikoi Salon Seudun Sanomat.

Korisliigasta Wood siirtyi Ranskan kakkosliigaan, jossa hänet valittiin kaudella 2012–2013 sarjan parhaaksi ulkomaalaispelaajaksi. Viimeiset viisi kautta Wood on pelannut Argentiinan kovatasoisessa liigassa San Martin Corrientesissa. Viime kausi sujui 9,6 pisteen ja 7,1 levypallon keskiarvoilla.

Nenonen oli Woodin joukkuekaveri Katajassa. Argentiinassa Nenonen edusti San Martinin paikallisvastustaja Regatasia.

– Wood on ennen kaikkea huippupelaaja ja kovan luokan ammattilainen. Hän treenasi Argentiinassa paljon omalla ajalla. Luulen, että hän ei ole vielä juoksukunnossa, mutta muuten kovassa kunnossa.

Kesällä Wood piti kuntoaan yllä pelaamalla kesäliigaa Akronissa ja on ollut syyskauden pelaamatta.

Wood oli vielä Korisliigassa kohtalainen kolmoslinko (34,4%). Argentiinassa Wood heitti viiden kauden aikana yhteensä 10 kolmosta (kaikki ohi). Wood ei siis viihdy kolmoskaaren ulkopuolella, aivan kuten kollegansa McNeace.

Ihannetilanteessa Wood ja McNeace jakaisivat 40 minuuttia keskenään jokaisessa ottelussa. Vilppaan kokoonpano ei anna mahdollisuutta tähän, vaan kaksikon on oltava samaan aikaan kentällä arviolta 10–15 minuuttia ottelussa.

Kun Wood ja McNeace ovat samaan aikaan parketilla, Vilppaalla on kentällä kaksi niin sanottua ”no-shooteria”, jotka eivät heitä yli neljä metriä korista. Asetelma on harvinainen niin nyky-Korisliigassa kuin Vilppaan lähihistoriassa. Kolikon toisella puolella välkkyy se fakta, että esimerkiksi viisikon Carberry–Henri Kantonen–Tim Coleman–Wood–McNeace keskipituus on 199 senttimetriä. Kokoa siis riittää ja Woodin osalta myös näköä.

– Wood on todella veemäinen pelaaja postissa (korin alla) ja myös huippusyöttäjä. Pidän kädet ristissä, että pääsisin vielä tällä kaudella heittämään kolmosia Woodin antamista vastapalloista, jalkaleikkauksesta toipuva Nenonen kertoo.

Wood saapuu Saloon lähipäivinä, eikä ole kokoonpanossa tiistaina BC Nokiaa vastaan. Lasterin paikan ottaa PeU-Basketin vakioapu Trenton Thompson. Cupfinaalin väliin jättäneen Mikko Koiviston pelikunto on edelleen arvoitus.

Woodin debyytti nähdään todennäköisesti lauantaina Lapualla. Salohalliin Wood palaa vasta kahden viikon kuluttua Korihait-ottelussa.

Tuon ottelun jälkeen saadaan myös vastaus kysymykseen, onko Jeremiah Wood vielä ”niin hyvää puuta” kuin kymmenen vuotta sitten?