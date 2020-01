Pentagon: 50 sotilasta sai aivovammoja Iranin ohjusiskussa

Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon ilmoittaa 50 yhdysvaltalaisen sotilaan saaneen aivovammoja Iranin ohjusiskussa. Asiasta uutisoivat muun muassa New York Times ja Guardian.

Iran iski Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten tukikohtaan Irakissa tammikuussa. Pian iskun jälkeen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kiisti, että iskussa olisi loukkaantunut tai kuollut ketään.

Myöhemmin Yhdysvallat myönsi yhdentoista sotilaan loukkaantuneen. Viime viikolla Pentagon korjasi lukua ylöspäin ja ilmoitti 34 sotilaan loukkaantuneen.

Nyt yhteensä 50 yhdysvaltalaissotilaalla on todettu traumaperäisiä aivovammoja. Heistä 31:tä on hoidettu Irakissa, ja he ovat Pentagonin edustajan mukaan palanneet palvelukseen. Loukkaantuneista 18 on lähetetty Saksaan hoitoon ja tarkempaan arviointiin. Yhtä on hoidettu Kuwaitissa, ja hänkin on sittemmin palannut tehtäviinsä.

Pentagonin edustajan mukaan tiedot loukkaantuneista voivat vielä muuttua. Viranomaisten mukaan aivovaurion oireet eivät aina ole heti selviä, mikä saattaa viivästyttää raportointia, New York Times kirjoittaa.

Iranin ohjusisku oli kosto Yhdysvaltojen Irakiin tekemästä iskusta, jossa kuoli vaikutusvaltainen iranilaiskomentaja Qassem Suleimani.

https://www.nytimes.com/2020/01/28/us/iran-strike-soldier-injuries-pentagon.html

https://www.theguardian.com/us-news/2020/jan/28/us-troops-iran-brain-injury-attack-iraq

STT