Poliittiset virkanimitykset elävät

Poliittiset virkanimitykset nousivat pintaan, kun sisäministeriön uudeksi kansliapäälliköksi valittiin Kirsi Pimiä. Käytännössä valinnan ratkaisi sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo. Pimiä on aiemmin toiminut muun muassa oikeusministeri Tuija Braxin (vihr.) erityisavustajana.

Pimiää pidetään pätevänä tehtävään. Toisen kärkiehdokkaan, suojelupoliisin päällikön Antti Pelttarin kokemus arvioidaan kuitenkin laajemmaksi.

Kansliapäällikön valinta vahvisti taas kerran, että poliittiset virkanimitykset ovat Suomessa maan tapa. Näin on aina ollut, ja tulee todennäköisesti olemaan jatkossakin.

Vihreät on aiemmin paheksunut poliittisia virkanimityksiä. Myös puheenjohtaja Maria Ohisalo on pitänyt poliittisia nimityksiä ongelmana.

Poliittinen virka näyttää kelpaavan myös vihreille, kun tilaisuus tulee. Samalla ratkaisu vei uskottavuutta vihreiden poliittisiin nimityksiin kohdistamalta kritiikiltä.

Mukanaolo poliittisessa toiminnassa ei sinänsä tee hakijasta huonompaa. Sen takia ei hyvää hakijaa pidä jättää valitsematta. Olisi kuitenkin reilumpaa myöntää, että valinnassa vaikuttivat myös poliittiset painotukset.

Sisäministeriön kansliapäällikön hakuprosessissa korostettiin muun muassa perus- ja ihmisoikeusasioita. Näillä kriteereillä tehtävään sopi parhaiten Kirsi Pimiä.

Erilaisilla painotuksilla tehtävään olisi voinut nostaa toisen hakijan. Vastuuministeri on ratkaisevassa roolissa, kun ministeriön kärkipaikkoja täytetään.

Jos valintaa olisi valmistellut kokoomuslainen ministeri, olisi kansliapäälliköksi noussut todennäköisesti Antti Pelttari. Hän on työskennellyt muun muassa kokoomuslaisen sisäministerin Anne Holmlundin poliittisena sihteerinä.

Uusi kansliapäällikkö Kirsi Pimiä täyttää viran vaatimukset hyvin. Mielikuvaa poliittisesta virkanimityksestä on kuitenkin vaikea muuttaa.

Vihreät ei ole sen parempi eikä huonompi kuin muutkaan puolueet. Poliittinen virka otetaan, jos se otettavissa on.

Kirkasotsaisuutta nähdään lähinnä vain oppositiossa.