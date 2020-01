Auschwitziin palanneet selviytyjät muistelivat kipeitä kokemuksiaan muistojuhlassa: ”Minun on yhä vaikea palata tänne”

Kymmenet miehet ja naiset seisovat ulkona. Heitä kuvaavat lukuisat kamerat. Osa pyyhkii kyyneleitä keskellä kameravalojen loistetta, osa taas hymyilee. Osa käärii hihansa ylös ja näyttää käteensä tatuoidun numeron. Lopuksi heistä osa puhkeaa hepreankieliseen lauluun ja tanssimaan.

Nämä kaikki ihmiset kuuluvat joukkoon, joka selvisi hengissä Auschwitzin keskitysleiriltä. Heillä on siitä muistona ihossaan myös leirin vankinumero, joka tatuoitiin leirin vankien ihoon.

Noin 200 selviytyjää ja heidän perheenjäsentään osallistui kunniavieraina Auschwitzin leirin vapautuksen muistojuhlaan maanantaina Puolan Oswiecimissa.

Osana päivän ohjelmaa entiset vangit kävelivät jälleen sisään Auschwitzin entisistä porteista. Vaikka paluu leirin entiselle paikalle ei ole helppoa, moni selviytyjistä korosti, että tapahtumista on tärkeä puhua, jotta ne eivät unohdu eivätkä koskaan enää toistu.

– Minun on yhä vaikea palata tänne. Koin itse niin rasismin, juutalaisvastaisuuden kuin romanivastaisuuden. Mutta haluan sanoa yhden asian: näinä aikoina vähemmistöt kokevat olonsa taas haavoittuvaisiksi. Siksi voin vain toivoa, että jokainen nousee puolustamaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa, sanoi tilaisuudessa puhunut Auschwitzin selviytyjä Elza Baker, joka joutui leirille kahdeksanvuotiaana.

”Meidän on puhuttava tästä, jotta se ei koskaan enää toistu”

Bakerin ja muiden selviytyjien pitämät juhlapuheet saivat monet juhlayleisöstä kyyneliin.

– Kaikkein vaikein asia minulle oli ehkä hiuksieni menetys. Hiukset olivat minun omiani, ne olivat naiseuteni merkki. Rikollinen käsi vei ne minulta pois ja teki minusta säälittävän ihmisen. En voinut enää tunnistaa itseäni sen jälkeen, kuvasi selviytyjä Bat-Sheva Dagan toimenpiteitä, jolla keskitysleirillä olevilta ihmisiltä pyrittiin viemään pois kaikki ihmisyys.

Juhlassa muistettiin myös niitä lukuisia viattomia ihmisiä, jotka eivät selvinneet hengissä leiriltä. Natsit tappoivat Auschwitzissa yli miljoona ihmistä toisen maailmansodan aikana. Tapettujen joukkoon kuului muun muassa juutalaisia, poliittisia vankeja, seksuaalivähemmistöjen edustajia, vastarintaliikkeiden jäseniä ja sotavankeja.

– Meidän on puhuttava tästä, jotta se ei koskaan enää toistu. Eläköön jokaisen holokaustin uhrin muiston ikuisesti, sanoi myös tilaisuudessa puhunut Puolan presidentti Andrzej Dudan.

”Minua askarruttaa, miten ihmisistä tulee julmia tappajia”

Tilaisuuteen osallistui myös Suomen presidentti Sauli Niinistö. Hän korosti, että jokaisen on syytä pohtia niitä prosesseja, jotka muuttavat ihmiset julmiksi tappajiksi. Niinistö sanoi olevansa myös huolissaan rasismin ja antisemitismin kasvusta Suomessa ja maailmalla.

– Jos palataan 1930-luvulle, niin minua askarruttaa valtavasti, miten tavallisista ihmisistä tulee julmia tappajia. Se prosessi, miten ihmismieli voi kääntyä näin, on äärimmäisen tärkeä tunnistaa, koskien myös nykyaikaa, presidentti sanoi.as

STT

Kuvat: