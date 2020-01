Pullakuskin vieressäkin on tyhjä penkki – salolainen startup haluaa osansa taksimiljoonista

Salossa on parhaillaan kehitteillä sovellus, joka voi mullistaa taksimarkkinat. Näin uskoo yrittäjä Juha Varinowski Easy Call Finland Oy:stä.

– Sovelluksella voimme taklata kaikki ne ongelmat, joita taksilain uudistukseen on liittynyt, sanoo Varinowski. Hänen lisäkseen Easy Call Finland Oy:llä on kaksi salolaisosakasta.

Sovelluksen nimi on Opentaxi, ja se on parhaillaan testikäytössä. Yrityksen tavoitteena on saada sovelluksen Android- ja iOS-versiot kuluttajien ladattavaksi vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana.

Opentaxi on kaikille kuluttajille ja taksikuskeille avoin kauppapaikka, jossa asiakas voi tilata taksikyydin pyytämällä tarjousta määrittelemälleen matkalle.

Taksin tilaaminen sovelluksella on jo nykyisinkin arkea: sovelluksia on käytössä kymmeniä. Niiden taustalla on kuitenkin usein tietty välityspalvelu tai käyttöalue on maantieteellisesti rajattu.

– Sellaista on ollut havaittavissa, että välityskeskukset ovat sementoineet omia intressejään. Kaikille toimijoille avointa alustaa, jossa hinnoittelu on vapaa, ei ole kuin meillä, sanoo Varinowski.

Opentaxin kehitystyö alkoi keväällä 2018. Käytännön koodaustyön yritys on ostanut salolaiselta alihankkijalta. Varinowski kertoo yrittäjien omaa rahaa palaneen tähän mennessä kuusinumeroisen summan. Yrityksellä on parhaillaan käynnissä joukkorahoituskampanja Mesenaatti-sivustolla.

Liikennepalvelulain uudistuttua taksikuskiksi ryhtyminen on ollut melko yksinkertaista.

Kuljettajan pitää edelleen suorittaa kirjallinen koe, mutta esimerkiksi paikallistuntemusta ei enää vaadita. Luparuljanssiin menee muutamia satoja euroja, minkä jälkeen toimialueena on koko Suomi.

Varinowski arvioi, että varsin vähällä vaivalla esimerkiksi kuljetusliikkeiden kuskit voisivat olla myös taksikuskeja.

– Tyhjiä penkkejä on liikenteessä koko ajan valtavasti. Jos pullafirma heittää keikan vaikka Kemiönsaareen, autossa on penkki tai kaksi tyhjänä. Kun kuljettajalla on luvat kunnossa, hän voi laillisesti ottaa esimerkiksi paluukyytiin asiakkaan, joka haluaa Kemiönsaaresta Saloon.

Opentaxin kautta tilatun kyydin maksu hoidetaan sovelluksen maksutoiminnolla. Asiakkaan pitää jo sovelluksen ladatessaan laittaa maksukorttitietonsa sovellukseen. Kuitti kulkee sähköpostitse.

– Digitaalisuus takaa jäljitettävyyden. Jos viranomainen pyytää, me voimme antaa tiedot kilometreistä ja euroista.

Aidosti avoin markkina, vapaa hinnoittelu, kapasiteetin parempi käyttöaste ja harmaan talouden estäminen saisivat kaikki Varinowskin mielestä tukea Opentaxi-sovelluksesta. Sovellusyrittäjien aikeena on kuitata toteutuneista kyydeistä 10–20 prosentin osuus.

Tähtäimessä on muutakin kuin taksimiljoonat.

– Sovelluksessa ostaja ja myyjä kohtaavat. Kauppapaikkaa voisi käyttää monenlaiseen toimintaan.