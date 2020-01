Rankkasateet jatkuvat Brasiliassa, kuolleita jo yli 50

Brasiliassa ainakin 54 ihmistä on kuollut päiviä kestäneissä rajuissa myrskyissä kaakkoisessa Minas Geraisin osavaltiossa.

Rankkasateet alkoivat viime perjantaina. Kotinsa on osavaltiossa menettänyt noin 47 000 ihmistä. Sateet ovat aiheuttaneet esimerkiksi tulvia ja maanvyörymiä, jotka ovat murskanneet rakennuksia. Myös Belo Horizonten miljoonakaupunki on kärsinyt sateista.

Sateet ovat olleet alueella voimakkaimpia 110-vuotisen mittaushistorian aikana, maan viranomaiset kertoivat. Kuluva tammikuu on ollut Belo Horizontessa mittaushistorian runsassateisin. Sadetta on mitattu yhteensä 930 millimetriä.

STT

