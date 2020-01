Rokotesuojaa myös pojille

Tytöt ovat saaneet Suomessa ilmaisen papilloomavirus- eli HPV-rokotteen vuodesta 2013. Rokotusohjelmaan suunnitellaan nyt muutosta, joka toisi myös pojat HPV-rokotteen piiriin.

Poikien rokottaminen voisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan alkaa mahdollisesti tämän vuoden syksyllä.

HPV-rokotteeseen tuli edellinen muutos viime syksynä. Rokotetta alettiin antaa tytöille jo peruskoulun 5. luokalla aiemman 6. luokan sijasta.

HPV on tärkeä rokote, sillä sen avulla torjutaan kohdunkaulan syöpää ja sen esiasteita. Lisäksi sillä voidaan ehkäistä muun muassa osa emättimen ja ulkosynnytinten, pään ja kaulan alueen sekä peräaukon syövistä.

Kaikki eivät kuitenkaan halua rokotetta. THL:n mukaan HPV-rokotteen ottaa Suomessa tällä hetkellä noin 70 prosenttia ikäluokasta. Salon seudulla luku on korkeampi, mutta myös täällä on melko isoja eroja kuntien välillä.

Salossa rokotteen otti uusimman tilaston mukaan 74 prosenttia yläkouluun menevistä tytöistä. Samaan aikaan naapurikunnissa eli Somerolla, Paimiossa, Sauvossa, Marttilassa ja Koskella rokotteen otti yli 84 prosenttia kuudesluokkalaisista.

HPV-rokotteen suosio on ollut viime vuosina nousussa.

Rokotuseroihin eri alueiden välillä vaikuttavat muun muassa kuntien satsaukset rokotteista tiedottamiseen. Kuntien käytännöissä on THL:n mukaan isoja eroja. Osa kunnista tarjoaa joukkorokotuksia, tietoa vanhempainilloissa ja tytöille luentoja aiheesta.

Rokotusten alueelliseen suosioon vaikuttavat muun muassa uskonnolliset syyt. Uskonnollisen vakaumuksen vuoksi HPV-rokotetta voidaan pitää turhana.

Myös yksilölliset syyt vaikuttavat rokotteen ottamiseen. Osa nuorten vanhemmista on rokotevastaisia tai nuoren piikkikammo estää rokottamisen.

HPV-rokotteen teho on paras nuorilla, sillä ihmiset altistuvat seksiteitse tarttuville viruksille yleensä nuoruudessa.

Yli 30-vuotiaille rokotteesta ei ole enää juurikaan hyötyä, sillä siihen mennessä valtaosa papilloomavirustartunnoista on jo saatu.