Ruusuvuori hamuaa lisää kokemusta – ja rajoja ei joskus enää ehkä ole

Emil Ruusuvuoren viimevuotinen huima nousu tenniksen maailmanlistalla on tuonut nuoren miehen jo maailman sadan parhaan tuntumaan. Ja odotuksissa on jatkaa ylöspäin, totta kai.

– Siirtyminen haastajaturnauksista kokonaan ATP-kiertueelle on yksi tavoite tälle vuodelle, ja niinpä kalenterissa on nyt pelkästään ATP-kisojen karsintoja. Sieltä sitten kaikki kokemus matkaan, mikä vain mahdollista on saada, Ruusuvuori kertoo STT:lle.

– ATP on se selkeä seuraava askel. Sen voi saavuttaa ainoastaan pelaamalla sen tason matseja.

Ruusuvuori, 20, on ATP-rankingissa 104:s ja kauan ei enää menne siihen, että miesten kaksinpelin top-sadassa nähdään kautta aikain kuudes suomalainen. Suomalaiskärjessä on Jarkko Nieminen, joka oli parhaimmillaan rankingin 13:s.

– Top-100 on ollut tavoitteena, ja se on nyt jo todella lähellä. Katsotaan, kuinka korkealle sen rankingin pystyy nostamaan, mutta rajojahan ei ole, Ruusuvuori myhäilee.

Rajoihin ja niiden yli on tietysti vielä matkaa pitkältikin, erittäin kovasti kilpaillussa lajissa. Sen tietää hyvin myös Ruusuvuorta valmentava Federico Ricci.

– Olen nähnyt enemmän hukattuja lahjoja tenniksessä kuin sitä, että ”ok-pelaajasta” kasvaa hyvä ammattilainen, kokenut valmentaja toteaa.

Töitä siis riittää. Mutta se on vain hyvä asia.

– Emil on yhä nuori pelaaja, joka tarvitsee paljon suunnannäyttöä kehityksen kaikilla osa-alueilla. Hienoa on se, että hän voi yhä kehittyä niin paljon, Ricci miettii.

– Emil on kehittynyt viime vuosina, ja heikkouksista kuten rystylyönnistä ja kilpailuhenkisyydestä on tullut vahvuuksia. Ja hänen syöttönsä on ehkä kehittynyt viimeisen reilun vuoden aikana enemmän kuin mikään muu, vuodesta 2013 lähtien Ruusuvuorta opastanut ja kolmen viime vuoden ajan tätä täyspainoisesti valmentanut Ricci jatkaa.

Jo tarvittavalla tasolla

Ruusuvuoren lähiajan tavoitteeseen eli pysyvään ATP-turnausrumbaan Ricci näkee suojattinsa olevan jo valmis.

– Emil on mielestäni jo ATP-kiertueen tasoa. Hän on jo hyvin lähellä (isompiin kisoihin auttavaa) top 100 -sijaa, ja on vain ajasta kyse, milloin hän pääsee näyttämään mihin pystyy.

Se alempi taso eli haastajaturnaukset on todellakin koluttu, ja tehokkaasti. Sitä näytti myös Ruusuvuoren vuoden avaus eli haastajapelit Australian Bendigossa: vasta kokenut kettu Philipp Kohlschreiber kukisti loppuottelussa suomalaisnuorukaisen tämän voitettua top 100 -pelaajia matkallaan finaaliin.

Ensiesiintyminen lajin seuratuimmalla tasolla eli grand slam -turnauksessa jäi vielä odottamaan Ruusuvuoren jäätyä hieman yllättäen karsintaan Australian avoimissa.

– Näin se tenniksessä välillä menee. Hyvä alku kuitenkin vuodelle tuolla kaksiviikkoisella Australiassa, ja nyt mennään hyvällä fiiliksellä kohti uusia kisoja, Ruusuvuori sanoo.

STT

