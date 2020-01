Saalis pääsi karkuun lehdiltä

VIRPI LIETZÈN. Englannin kuningashuone menetti kenties valovoimaisimmat jäsenensä vuoden alussa. Tulevan kuninkaan prinssi Charlesin nuorempi poika Harry Meghan vaimoineen irtaantui kuningashuoneesta.

Koska Harry on isoveljensä lasten myötä pudonnut kruununperimyksessä jo sijalle kuusi, ei hänestä mitä todennäköisimmin koskaan tule kuningasta. Luulisi, ettei Harryn lähtö hovista siis olisi kovin iso juttu briteille. Vaan toisin on.

Britit ovat rakastaneet Harrya siitä asti, kun tämä vekkuli punapää pikkupoikana esiintyi valokuvissa hellyttävästi poski äidin poskea vasten. Onnelliset tuokiokuvat eivät vain olleet koko totuus.

Prinssien elämässä oli paljon surua jo ennen kuin pojat olivat selvinneet murrosiästä. Vanhempien onneton liitto ja riitaisa ero varjostivat kasvuvuosia. Sen jälkeen heidän äitinsä kuoli auto-onnettomuudessa paparazzien jahdatessa häntä Pariisissa.

Kun Harry sitten kaksitoistavuotiaana joutui kävelemään äitinsä arkun perässä hautajaisissa, painui surullinen näky koko maailman sydämiin.

Prinssit ovat kertoneet, että äidin kuolema oli shokki, jonka ylitse ei oikeastaan koskaan pääse. Arkijärkikin sanoo, että pahimman vamman sai Harry, joka on pojista nuorempi.

Viime vuonna prinssi Harry kertoi haastattelussa, että jokainen kameran kliksahdus muistuttaa häntä äidin kuolemasta. Hänen suurin pelkonsa on, että vaimo kokee prinsessa Dianan kohtalon median kynsissä.

Jotta Harryn lausunnon oikein ymmärtää, pitää hiukan tutustua brittien kohulehtiin. Suomalaisesta näkökulmasta on vaikea ymmärtää englantilaista tabloid-lehdistöä, sillä meiltä vastaava lehdistö puuttuu.

Nämä kohulehdet elävät sananmukaisesti kohuista. Kuninkaallisista kirjoitetaan tauotta. Jos kohua ei ole, se keksitään.

Viimeisten parin vuoden aikana herttuatar Meghan on ollut lehdissä joka päivä esillä, useimmiten negatiivisessa sävyssä. Milloin Meghan esiintyi liian tuttavallisesti, milloin hän piti käsiään omituisesti raskausvatsansa päällä.

Haukuttavaa on keksitty joka päivä. Oli käsittämätöntä, miten nopeasti briteille rakkaan Harryn puolisosta tuli lehdistön sylkykuppi.

Olisi tekopyhää väittää, ettei Meghanin taustalla ollut merkitystä. Amerikkalaissyntyinen, afroamerikkalaisen äidin tytär ei jotenkin vaan kelvannut brittilehdistölle. Yllättäen törkein solvaus tuli Britannian yleisradioyhtiön BBC:n toimittajalta, joka Twitterissä kuvasi pienen Archie-vauvan simpanssiksi.

Nyt voisi todeta, että englantilaislehdistöltä pääsi paras riista karkuun, kun Meghan ja Harry muuttivat ison meren taakse. Paparazzit vainoavat heitä toki sielläkin, mutta he todennäköisesti pystyvät kuitenkin viettämään vähän normaalimpaa elämää.

Harry haaveili jo teininä kuningasperheestä irtaantumisesta. Häntä on helppo ymmärtää.

Ei kai kenenkään elämäntehtävä voi olla kohulehtien myynnin edistäminen, ja kultainen häkkikin on lopulta vain häkki.

Kirjoittaja on toimittaja.