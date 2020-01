Sähköliiton lakko päättyy viidessä yrityksessä, liitto hyväksyi paikallisen ratkaisun – sopimukset antavat työntekijöille oikeuden oman edustajan valintaan

Sähköliitto on lopettanut lakkonsa viidessä yrityksessä, kertovat Teknologiateollisuus ja Sähköliitto tiedotteissaan. Sähköliitto on hyväksynyt paikallisen sopimuksen kyseisissä yrityksissä.

Yrityksistä kolme kuuluu Konecranes-konserniinja kaksi Valmet Automotiveen.

Teknologiateollisuuden mukaan erimielisyyksien taustalla on ollut Sähköliiton vaatimus omista luottamusmiehistä. Sähköliiton lakko on kestänyt kaksi kuukautta.

– Nyt saavutettu ratkaisu näissä yrityksissä paikallisten sopimusten kautta antaa sähköalan työntekijöille oikeuden oman edustajan valintaan ja mahdollisuuden päästä vaikuttamaan työyhteisössään aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin ja laadukkaammin, sanoo Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti tiedotteessa.

Liitto toivoo, että muilla lakon piirissä olevilla yrityksillä on valmius tehdä pikaisesti ehdoiltaan vastaavat sopimukset. Lakko jatkuu yhä seitsemässä yrityksessä.

”Valitettavasti tilanne ei ole vielä ohi”

Teknologiateollisuus kertoo esittäneensä mallia, jonka tarkoituksena on edistää yhteistoimintaa työpaikoilla ja varmistaa sähköalan työhön liittyvien erityiskysymysten huomioon ottaminen päätöksenteossa.

– On hyvä, että Sähköliitto tarttui vihdoin ratkaisumalliin ja turhat lakot päättyvät edes osittain. Valitettavasti tilanne ei ole vielä ohi, sanoo Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle.

STT

