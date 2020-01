Korkeasaaren saimaannorppa Topias saa oman ison polskuttelualtaan

Korkeasaaren villieläinsairaalassa kuntoutunut nuori saimaannorppa on nyt yleisön nähtävissä. Hyväkuntoinen norppa uiskentelee saukkoaltaassa odottelemassa uuden hyljealtaan valmistumista.

Norppa saa käyttöönsä 200 neliön makeavetisen altaan ja sata neliötä maapinta-alaa. Hyljeallas valmistuu aikaisintaan loppukesästä.

– Todella hienoa, että voimme tarjota kodin saimaannorpalle. Tämä norppa on lajinsa lähettiläs ja haluamme kerätä varoja suojeluun Saimaalla. Tarhaamisesta saamamme oppi on arvokasta ja voimme antaa asiantuntijaneuvoja loukkaantuneiden luonnonvaraisten norppien hoidossa sekä mahdollisen Saimaan norppahoitolan suunnittelussa, sanoo Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti.

Varsinais-Suomen ely-keskus on antanut Korkeasaarelle poikkeusluvan pitää Topias-norppa siellä pysyvästi. Myönteisen lupapäätöksen perusteina olivat saimaannorpan suojelun, eläintarhan vierailijoiden opetuksen ja lajin tutkimuksen edistäminen sekä saimaannorpalle suunnitellun tarhan rakentaminen.

Kesämökkiläinen löysi norpan viime heinäkuussa huonokuntoisena. Norppa on syntynyt viime keväänä. Viime punnituksessa sen paino oli noussut jo 22 kiloon. Se syö Saimaan järvikalaa noin kolme kiloa päivässä.

Karu kohtalo uhkasi

Jos norpalle ei olisi järjestynyt asianmukaisia tiloja Korkeasaaresta, se olisi jouduttu lopettamaan. Ely-keskuksen mukaan norppaa ei saa palauttaa Saimaalle, sillä eläin olisi tautiriski muille norpille.

Saimaannorppakannan kooksi arvioidaan noin 400 yksilöä, kertoo WWF. Kanta on viime vuosina elpynyt hitaasti. Saimaannorppa voi elää jopa 30-vuotiaaksi.

Saimaannorppaa ei esiinny missään muualla kuin Suomessa. Norppia uhkaa ilmastonmuutoksen lisäksi hukkuminen kalanpyydyksiin.

Norpat ovat olleet vaikeuksissa lauhan sään kanssa. Tammikuun jää- ja lumitilanne on surkein koko sen neljän vuosikymmenen seurannan aikana, joka norpasta on tehty. Jos norppa joutuu synnyttämään avojäälle, jopa puolet kuuteista voi kuolla.

Muokattu klo 11.59: Jutun aiemmassa versiossa norpasta puhuttiin Tobiaksena. Sen nimestä on nyt otettu käyttöön suomenkielinen muoto Topias.

