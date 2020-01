Salon koulukeskustelussa ollaan vahvasti vastakkain – Teijolla uhataan muutolla

Salon oppimisympäristöselvityksen ensimmäinen kuntalaisten kuulemistilaisuus järjestettiin maanantaina. Paikalla oli väkeä kylistä, joiden koulut lakkautuslistan kärjessä.

Teijolaiset toivat tullessaan kovat terveiset: jos koulu ja päiväkoti suljetaan niin kuin selvityksessä esitetään, kyliltä muuttaa useita perheitä muualle Suomeen.

Teijon alueen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Marja-Sisko Ranta kertoi, että koulun ja päiväkodin sulkeminen koskisi neljän ruukkikylän alueella suoraan 35 perhettä. Yhdistys on kysynyt, miten ne suhtautuisivat sulkemisiin.

– 70 prosenttia harkitsisi muuttoa, Ranta sanoi.

Teijolainen Ville Tiainen peräsikin, onko säästöjä laskettaessa arvioitu kokonaisvaikutuksia, esimerkiksi muutoista aiheutuvia menetyksiä.

– Jos Teijon kylistä lähdetään pois, muutto ei suuntaudu muualle Saloon, hän vakuutti.

Teijolaiset puhuivat kuulemistilaisuudessa siitä, kuinka alue on kovassa nosteessa, mutta markkinointia hillitään. Uusia asukkaita kylälle houkuttelevia tarinoita ei uskalleta levittää maailmalle, kun päällä on koulun ja päiväkodin lakkautusuhka.

Oppimisympäristöselvityksen tehneen työryhmän linjaus on, että perusopetuksessa koulussa on vähintään 48 oppilasta. Teijolla oppilaita on 32.

Työryhmä esittää, että Teijon koulu lakkautetaan tänä vuonna. Samoin tehtäisiin Hajalan, Hiiden ja Komisuon kouluille. Hajalan päiväkoti lakkautettaisiin tänä vuonna ja Teijon päiväkoti ensi vuonna.

– Oppilasmäärästä keskusteltiin paljon, sanoi oppimisympäristötyöryhmän ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Annika Viitanen (kok.).

– Tavoite on, että koulussa on vähintään kolme opettajaa. Riittävä oppilasmäärä takaa oppilaille tasa-arvoiset mahdollisuudet opetukseen.

Särkisalossa sallitaan poikkeus yleistavoitteesta maantieteellisistä syistä.

Sekä Viitasen että lasten ja nuorten palvelujen johtajan Pia Setälän mukaan Salossa haetaan koulu- ja päiväkotiverkkoon pitkään kestävää ratkaisuja.

– Ei kerro hyvää kaupungista, että samoista asioista keskustellaan yhä uudelleen, sanoi Viitanen.

Koulujen lakkautuksia perustellaan sekä pedagogisilla että taloudellisilla syillä.

Salon väestö ikääntyy kovaa vauhtia, ja lasten ja nuorten määrä laskee. Rahaa tarvitaan yhä enemmän vanhusten palvelujen järjestämiseen. Vastaavasti nuorten ikäluokkien pieneneminen johtaa siihen, että myös opetukseen saatava valtionapu vähenee.

– Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vahvistaminen parantaa elinvoimaa. Se on kaupungin strateginen tavoite, vaikka kaikki yksittäiset ratkaisut eivät siltä näyttäisikään, sanoi apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä.

– On ikävää, jos joku suuttuu jonkin yksikön lakkauttamisesta niin, että muuttaa pois. Toivottavasti työpaikkojen lisäämisen kautta saadaan kuitenkin muuttovoittoa.

Oppimisympäristöselvityksen toinen kuntalaiskuuleminen järjestetään tiistaina Salon kansalaisopiston teatterisalissa Ylhäistentie 2:ssa klo 18. Tilaisuutta voi myös seurata kaupungin verkkosivuilla.