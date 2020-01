Saloon tarvitsee lähivuosina satoja hoivakotipaikkoja – Kukonkallio ja Hintta valmistaudutaan sulkemaan

Salon kaupunki valmistautuu luopumaan Kukonkallion ja Hintan hoivakodeista. Aikataulusta ei ole vielä päätetty, eikä siitä, miten korvaavat tilat hankitaan.

Rakennukset ovat siinä kunnossa, että niitä ei kannata enää saneerata, todetaan ympärivuorokautisen hoidon kiinteistöistä tehdyssä selvityksessä.

Kukonkalliossa on yli sata ja Hintassa lähes 70 paikkaa. Melkein puolet kaupungin lähes 400 omasta ympärivuorokautisen hoivan paikasta on näissä kahdessa hoivakodissa.

Viime vuoden lopulla valmistuneen vanhuspalveluiden kehittämisohjelman mukaan Salo tarvitsee uusia vanhusten ympärivuorokautisen hoivan paikkoja joka vuosi parikymmentä pelkästään siksi, että kaupungin asukkaat ikääntyvät.

Tämän päälle tarvitaan vielä tiloja, joilla korvataan käytöstä poistettavia nykyisiä hoivayksiköitä.

Yhteensä uusia paikkoja tarvitaan vuoteen 2025 mennessä 300.

Selvitys kiinteistöistä tehtiin vanhuspalveluiden kehittämisohjelma varten. Kehittämisohjelma ulottuu vuoteen 2025.

– Kaupungin hoivayksiköiden kunnosta tehtiin karkea arvio, ja osaa niistä ei kannata ylläpitää pidemmän päälle, sanoo apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä .

Salon keskustan tuntumassa olevasta Kukonkalliosta ja Suomusjärvellä sijaitsevasta Hintasta luovutaan. Perniön Vuorela toimii Attendon kiinteistössä Mahlakankareella, eikä enää palaa takaisin omiin tiloihinsa.

Alholan hoivakodin ja Alppilakodin rakennus Perniössä vaatii laajaa saneerausta, jos se aiotaan pitää. Tarvetta on ainakin vuoteen 2025 asti.

Halikkokoti ja Rauha ja Toivo -koti Halikossa, Anninkartanon ryhmäkoti ja Paukkulakoti Salon keskustassa sekä Perniön palvelukeskus säilytetään.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että vanhuspalveluiden kehittämisohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä aletaan valmistella alkuvuoden 2020 aikana. Hoivakotitarvetta voidaan ratkaista eri tavoin.

Kaupunki voi rakentaa oman ison yksikön tai useampia pieniä. Yksityisistä hoivakodeista voidaan ostaa nykyistä enemmän paikkoja suoraan tai palvelusetelillä. Mahdollista on myös, että kaupunki pyörittää omaa toimintaa yksityisiltä vuokratuissa tiloissa.

Ensi hätään yksityisistä palvelutuottajista tai niiden tiloista ei ole apua. Vapaana vain muutamia paikkoja, kehittämisohjelmassa todetaan.

75 vuotta täyttäneitä on Salossa nyt yli 6 000. Viiden vuoden päästä heitä on 8 000. Tavoite on, että korkeintaan kahdeksan prosenttia yli 75-vuotiaista on ympärivuorokautisessa hoidossa.

Ympärivuorokautisen hoivan asiakkaita on nyt vajaat 450. Viiden vuoden päästä heitä on 560.

Vanhusten määrän kasvu näkyy muissakin vanhuspalveluissa. Esimerkiksi omaishoidettavia on viiden vuoden päästä 400, lähes sata enemmän kuin nyt.

Kotihoidon asiakasmäärä nousee melkein tuhanteen. Kansallinen tavoite on, että kotihoito on tulevaisuudessakin ensisijainen hoitomuoto ja että vanhukset asuvat mahdollisimman pitkään kotona. Myös hoitajia tarvitaan nykyistä enemmän. Kaupunki aikoo ratkaista tämän vuoden aikana, järjestetäänkö asia omana toimintana vai palvelusetelillä vai sekä että.

Kehittämisohjelmassa arvioitu vanhuspalveluiden kasvu lisää menoja viidessä vuodessa kuusi miljoonaa euroa.

Salon vanhuspalveluiden kehittämisohjelman toimenpiteitä

Suljettavien hoivakotien korvaaminen uusilla tiloilla ja kokonaan uusien tilojen hankkiminen ratkaistaan 2020

Kotihoidon palvelujen järjestäminen ratkaistaan 2020

Matalan kynnyksen palveluohjauspiste avataan keskeiselle paikalle 2021

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu otetaan käyttöön palvelusetelillä 2021

Nykyiset hoivakodit

Kukonkallio 107 paikkaa

Anninkartano 16 paikkaa

Paukkulakoti 78 paikkaa

Rauha ja Toivo -koti 13 paikkaa

Halikkokoti 26 paikkaa

Hintta 67 paikkaa

Perniön palvelukeskus 20 paikkaa

Alhola 29 paikkaa

Alppilakoti 19 paikkaa

Vuorela (Attendo Tupurin tiloissa) 21 paikkaa