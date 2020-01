Salossa pilotoidaan uutta palvelua ikäihmisille ja heidän omaisilleen

Salon kaupunki ja Caruna tarjoavat ikäihmisille ja heidän läheisilleen kahden vuoden pilottijaksolle ilmaista Howz-havainnointipalvelujärjestelmää.

– Howz sopii ikäihmisille ennen varsinaista kotihoidon asiakkuutta. Loppukäyttäjä on ikäihminen, joka antaa käyttöoikeudet lähiomaiselleen, joka pystyy helposti seuraamaan, että ikäihminen liikkuu ja toimii kodissaan normaalisti, Carunan Leena Lehti-Stenholm Carunasta kertoo.

Kyse on brittiläisen Intelesant-yrityksen tuottama palvelu, joka kertoo, miten arkirutiinit yksin asuvan ikäihmisen kotona sujuvat.

Caruna tuo palvelun Suomeen, koska vastaavaa ei ole vielä Suomessa tarjolla. Vastaava tuote on otettu käyttöön muun muassa Electricite de Francen asiakkailla.

– Caruna haluaa mahdollistaa asiakkailleen uusia digitaalisia ratkaisuja. Vanhusten huoltoon kaivataan ratkaisuja, jotta saadaan tietoa, että yksin asuvien ikäihmisten kotona on normaalia liikehtimistä ja toimintaa päivittäin, Lehti-Stenholm sanoo.

Yhdessä Salon kaupungin kanssa nyt toteutetaan kahden vuoden pituinen pilottijakso, johon pääsee mukaan 20 ensimmäistä pilottiin soveltuvaa ilmoittautunutta.

Salon kaupungin ja Carunan toteuttama pilottijakso on käyttäjille ilmainen. Intelesant-yritys markkinoi tuotetta kotisivuillaan 149 punnan eli 187 euron ostohintaan ja yhdeksän eli 11,30 euron kuukausihintaan.

Palvelun kaupallinen sovellus ei ole vielä Suomessa markkinoilla.

Howz-havainnointipalvelu perustuu peruspakettiin kuuluvaan liiketunnistimiin ja sensoreihin sekä keskusyksikköön, jotka asennetaan asiakkaan kotiin.

Keskusyksikkö on keskeinen osa järjestelmää, sillä se lähettää internetin välityksellä sensoreiden tietoa Howzille. Se kytketään reitittimeen nettikaapelilla. Peruspaketti sisältää kolme sensoria, yksi ovelle, yksi liikkeen seurantaan ja yksi älypistoke, joka kertoo esimerkiksi kahvinkeittimen tai jonkun muun laitteen päälläolosta.

Järjestelmä ei toimi kodin seinien ulkopuolella.

Lisätietoa Salossa alkavasta kokeilujaksosta löytyy Salon kaupungin nettisivuilta (www.salo.fi/56009.aspx).