Salossa toimii jo kaksi Me Miehet -ryhmää, uusista halutaan ideoita

Me Miehet -hanke on perustanut Salossa onnistuneesti jo kaksi 30–63-vuotiaille miehille suunnattua harrastusryhmää. Viime syksynä pistettiin pystyyn valokuvausryhmä sekä biljardiryhmä.

– Uusia ryhmiä voidaan perustaa, jos jollain vain on idea. Meihin voi ottaa yhteyttä, jos on valmis ryhtymään jonkin ryhmän ohjaajaksi tai jos haluaisi vain osallistujaksi tietynlaiseen ryhmään. Jos idea on hyvä, voi olla, että jo kuukauden päästä on ryhmä pystyssä, kannustaa Me Miehet -hankkeen projektityöntekijä Pekka Anttila Suomen Kylät ry:stä.

Ryhmiin halutaan 1–2 ohjaajaa ja 5–8 jäsentä . Ryhmänohjaajina toimivat saavat halutessaan valmennusta miesryhmätyöhön. Jo alkaneisiin ryhmiin ei enää oteta uusia jäseniä.

– Ryhmät halutaan pitää suljettuina, koska tavoitteena toiminnassa on, että joukko ryhmäytyisi. Nyt ryhmät toimivat juuri niin kuin on tarkoitettu, eli yhteisen tekemisen ohella niissä puhutaan ja saadaan uusia ystäviä. Tekemisen ohessa tulee paljon helpommin puhuttua asioista kuin pöydän ääressä istuen, Anttila toteaa.

Me Miehet -hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaa, jonka kohderyhmänä ovat työikäiset suomalaiset. Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun, ja sen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

– Yritämme hakea hankkeelle vielä jatkoa ja lisärahoitusta, sillä nyt vasta toiminta on päässyt kunnolla käyntiin, Anttila sanoo.

Me Miehet -hankkeessa tarjotaan 30–63-vuotiaille miehille vertaisryhmiä, joissa pääsee kokeilemaan erilaisia harrastuksia mukavassa seurassa. Ryhmät toimivat matalan kynnyksen periaatteella, eli mitään aikaisempaa harrastuneisuutta ei tarvita.

Toimintaa on Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueella. Tärkeää ryhmissä on luottamuksellisuus, sosiaalinen vuorovaikutus ja monipuolinen yhdessä tekeminen.

– Esimerkiksi Espoossa toimii luontoryhmä, joka alkoi siten, että he kävivät retkeilemässä luonnossa. Sitten he keksivät, että voisivat käydä yhdessä luovuttamassa verta. Eli he laajensivat toimintaansa ja ajatus lähti heistä itsestään, Anttila kertoo.

Me Miehet -ryhmien toiminta voi olla hyvin monenlaista. Huittisissa on juuri aloittanut vuoluryhmä, ja Turun seudulle ollaan perustamassa viinintuntijoiden ryhmää. Mäntsälässä taas toimii kokkikerho.

– Mäntsälässä toimii myös työhevosryhmä, joka sai alkunsa, kun yksi mies kävi suomenhevostallilla ja vinkkasi meille ideasta. Ryhmän toiminta sisältää esimerkiksi valjastamista ja valjakkoajoa. Ryhmä tuli saman tien täyteen. Viime syksynä ryhmä päätti osallistua hevoskynnön SM-kisoihinkin, Anttila kertoo.

Anttila toteaa, että työhevosryhmälle oli selvä tilaus, samoin kuin Salon valokuvausryhmälle. Sekin sai alkunsa vain yhden miehen ehdotuksesta.

– Se vastasi tarpeeseen, joka alueella oli, koska Salossa ei ollut kamerakerhoa. Valokuvausryhmä toimii juuri niin kuin pitääkin, eli valokuvaus on jäseniä yhdistävä puuha, mutta ryhmästä saa myös seuraa ja siellä on yhdessä tekemisen meininki.

Anttilan mukaan hankkeessa olisi kiinnostusta perustaa muun muassa kylätalojen korjausryhmiä.

– Erilaisilla yhdistyksillä on hallinnassaan huomattava määrä vanhoja kouluja, kylätaloja ja seurantaloja. Yleensä nämä talot ovat melko iäkkäitä, joten niitä on huollettava tai ne rapistuvat. Talkooväen löytäminen näihin töihin on usein haastavaa, ja tässä voisimme osaltamme auttaa. Meidän kauttamme saisi apua ryhmien kokoamiseen, niitten markkinointiin ja pientä avustusta kuluihinkin, hän vinkkaa.

Me Miehet -toiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä järjestäjiin sähköpostilla: pekka.anttila@suomenkylat tai Me Miehet -hankkeen Facebook-sivujen kautta.

Äijät kokoavat valokuvanäyttelyn

Välillä katsotaan kavereiden ottamia valokuvia ja kommentoidaan, välillä eksytään harhapoluille. Välillä kaadetaan lisää kahvia pahvimukeihin, ja välillä nauretaan niin, että kahvi meinaa mennä väärään kurkkuun.

– Se on just tämän idea. Äijien hervottomat jutut.

Näin summataan palaveripöydässä, kun Äijät linssin takaa -ryhmä kokoontuu viidettä kertaa.

Äijät linssin takaa on Me Miehet -hankkeen kokoama ryhmä, johon kuuluu yhdeksän salolaista valokuvausta harrastavaa miestä. Ryhmä on kokoontunut marraskuun puolivälistä lähtien, ja kokoontumispaikkana on Toimintakeskus Vaihtoehto.

Ryhmä sai alkunsa viime vuonna, kun Vaihtoehto 90 ry:ssä toimiva Juha-Matti Soon tapasi Voimalassa Me Miehet -hankkeen projektityöntekijän Pekka Anttilan.

– Heitin ajatuksen, että Salossa voisi olla tarvetta valokuvausryhmälle. Mutta sanoin, että yksin en lähde sellaisen ohjaajaksi, Soon muistelee.

Facebookin kautta toiseksi ohjaajaksi löytyi Markus Moisio , minkä jälkeen hanke aloitti ryhmän markkinoinnin. Tietoa levitettiin lehti-ilmoituksilla ja Facebookissa.

Lokakuun lopussa pidettiin infotilaisuus, johon tuli seitsemän miestä, ja myöhemmin joukko vielä täydentyi. Kauimmaiset tulevat Kiskosta ja Kuusjoelta.

– Kysyntää oli alusta lähtien, Soon toteaa.

– Salossa ei ole ollut kamerakerhoa, vaan lähimmät ovat Somerolla ja Paimiossa, Moisio lisää.

Me Miehet -ryhmät kokoontuvat 10 kertaa. Äijät linssin takaa -ryhmän kokoontumisissa on yleensä katsottu jäsenten ottamia valokuvia ja vaihdettu ajatuksia. Nyt ryhmä on kokoamassa yhteistä valokuvanäyttelyä Kulttuuritalo Villiin 14.–26. huhtikuuta.

– On mukavaa olla samanhenkisessä porukassa. Valokuvaus on yhteinen teema, joka on kaikille tuttu. On kivaa jakaa aiheesta ajatuksia ja saada toisilta vinkkejä, kuvailee Ari Kymäläinen.

Ryhmässä on jo pohdittu, mitä sitten, kun 10 kokoontumista on takana. Yhtenä mahdollisuutena on, että sama joukko jatkaisi Me Miehet -videoeditointiryhmässä. Ohjaajakin siihen on jo tiedossa.

– Ja valokuvausryhmän toimintaa voisi jatkaa epävirallisesti, toteaa Pekka Niemi.

Ryhmän toimivuudesta kertoo se, että jatkoa mietitään jo aktiivisesti. Tänne kukaan ei lähde vastentahtoisesti.

– Tämä on meidän omaa aikaa. Tänne ei kukaan tule ikkunan taakse huutamaan, että nyt heti kotiin, Tapio Lehtonen heittää.