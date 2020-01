SalPa nuorenee silmissä – Erik Mirel on jo 14:s 2000-luvulla syntynyt sopimuspelaaja

Jalkapallon Kakkosessa pelaava SalPa saa kaivattua vahvistusta keskikentälleen, kun 19-vuotias Erik Mirel siirtyy seuraan.

Turun Palloseuran kasvatti ja seuran akatemiapelaaja Mirel on tuttu SalPasta kaudelta 2018, jolloin hän pelasi seurassa TPS-yhteistyön kautta kolmessa ottelussa. Mirel harjoitteli myös ennen viime kauden alkua SalPan kanssa.

– Olin erittäin kiinnostunut Erikistä jo viime vuonna. Hänen tekniset ominaisuutensa ja syöttövalikoima kiinnitti jo silloin huomioni. Mutta meillä oli jo hyvä keskikentän keskusta ja Erikiltä puuttui kokemusta miesten peleistä, SalPan päävalmentaja Ilkka Virtanen kertoi.

Kokemusta Mirel sai viime kaudella Rauman Pallo-Iiroissa, joka pelasi samassa Kakkosen B-lohkossa SalPan kanssa. Mirel kuului Pallo-Iirojen tärkeimpiin pelaajiin. Hän oli kahta vaille kaikissa otteluissa avauskokoonpanossa ja hänen kokonaisminuuttinsa olivat joukkueen suurimmat. Mirel teki viime kaudella neljä maalia.

SalPassa Mirelille on kaavailtu suurta roolia ja laajaa tehtäväkenttää.

– Lähtökohtaisesti Erik on aloittava kasipaikan pelaaja eli ”box-to-box”. Hänen pitää riistää ja kamppailla sekä myös luoda peliä.

– Lisäksi Erikillä on valtavan hyvä laukaus. Meiltä puuttui viime kaudella kaukolaukausuhkaa, Virtanen muistutti.

SalPalla on tällä hetkellä 18 pelaajasopimusta, joista 13 on seuran omia kasvatteja. Joukkue on poikkeuksellisen nuori, sillä vain neljä pelaaja on syntynyt 1990-luvulla ja hekin vuosina 1998 ja 1999. Esimerkiksi seuraikoni Iku Leino (synt. 1985) on vielä ilman sopimusta.

SalPa tarvitsee vielä ainakin keskuspuolustajan, keskikentän pohjapelaajan sekä ykköshyökkääjän korvaamaan viime viikolla hallitsevaan Suomen mestariin Kuopion Palloseuraan siirtynyttä Bruno Rodriguesia. Virtasen mukaan joukkueeseen hankitaan vielä 4–5 pelaajaa.

– Joukkueen koko on kauden alkaessa 26–28 pelaajaa. Meillä on harjoituksissa ollut mukana muutama pelaaja, jotka eivät ole sopimuspelaajia, Virtanen paljastaa.

SalPa on ehtinyt pelata jo kaksi harjoitusottelua. Veikkausliigaan noussut TPS oli kotikentällään parempi maalein 2–0 ja lauantaina helsinkiläinen PK-35 voitti vajaamiehisen SalPan Salossa 3–2.

SalPan seuraava harjoitusottelu on ensi viikon lauantaina Urheilupuistossa Kolmosessa pelaavaa Interin kakkosjoukkuetta vastaan.

SalPan sopimustilanne 28. tammikuuta:

Maalivahdit: Joni Rahila (1998), Joonas Kontkanen (2000) ja Pietari Matikainen (2002)

Puolustajat: Onni Vesterinen (2001), Valtteri Peltola (2000), Juho Henttinen (2003), Eric Moborg (1998), Vilho Ståhlström (2003)

Keskikenttä: Erik Mirel (2000), Joni Juhola (2000), Severi Jaatinen (2000), Tomas Vuoriranta (1999), Otto Rautiainen (2004)

Hyökkääjät: Kasperi Tuomi (1999), Olli Jakonen (2000), Otto Mäkinen (2001), Endrit Rrustemi (2004), Luiyi Laguerre (2001)

Seuraava harjoitusottelu: la 8.2. SalPa–FC Inter 2 Urheilupuistossa klo 13.15.