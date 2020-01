Someron ryhmät koolle puimaan yli vaalikausien menevää valtuustosopimusta

Demarien esitys yli vaalikausien ulottuvasta valtuustosopimuksesta menee poliittisten ryhmien harkittavaksi Somerolla. Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Riitta Ryhtä aikoo kutsua valtuustoryhmät koolle keskustelemaan mahdollisesta sopimuksesta.

– En ole täysin ymmärtänyt, mitä valtuustosopimuksella haetaan, mutta keskustella toki voidaan, Ryhtä sanoo.

SDP:n valtuustoryhmän ja Someron työväenyhdistyksen puheenjohtaja Antti Kotti ehdotti kaupunginvaltuuston joulukuun kokouksessa valtuustosopimusta, jossa ryhmät sopisivatyhdessä etukäteen isoista asioista kuten investoinneista.Sopimus ulottuisi yli valtuustokausien.

Aloitteen yhteydessä Kotti heitti pallon suurimmalle valtuustoryhmälle keskustalle antaen sille kokoonkutsujan tehtävän.

Ryhtä korostaa, että valtuustoryhmien välinen vuorovaikutus on hyvä asia.

– Sitä voidaan minun puolestani myös lisätä. Olen itse ottanut silloin tällöin yhteyttä Kottiin ja kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajaan Pauli Einoon sekä pienempiin ryhmiin. Minuun ei olla oltu yhteydessä muiden ryhmäjohtajien taholta.

Myös Eino on valmis kokoomuksen puolesta keskustelemaan valtuustosopimuksesta.

– Ryhmien väliset keskustelut on hyvä asia. Se ei saa kuitenkaan olla mikään itsetarkoitus, että pitää tehdä virallinen sopimus. Jos sopimus syntyy luontevasti, ei minulla ole mitään sitä vastaan, Eino toteaa.

Ryhtä muistuttaa, että kaupungilla on strategia, johon kaikki poliittiset ryhmät ovat sitoutuneet.

– Strategiaan on kirjattu tulevaisuuden linjaukset ja sen pitäisi ohjata päätöksentekoa. Itse en tiedä, mihin valtuustosopimusta tarvitaan. Tällä hetkellä en löydä asioita, joista pitäisi sopia ryhmien kesken erikseen, Ryhtä sanoo.

Antti Kotti on kaivannut Someron luottamushenkilöiltä myös parempaa johtajuutta. Hänen mukaansa virkamiehille on annettu liikaa tilaa. (SSS 11.12.2019)

Eino ja Ryhtä eivät jaa Kotin näkemystä.

– Virkamiesten kuuluu valmistella asiat ja heillä kuuluu olla mielipiteitä. On luottamushenkilöstä itsestä kiinni, kuinka aktiivinen on ja miten tarkasti seura valmistelua, Eino huomauttaa.

Itsekin kaupungin virassa eli Somero-opiston koulutuskoordinaattorina toimiva Ryhtä korostaa virkamiesten ja luottamushenkilöiden välisen vuorovaikutuksen tärkeyttä asioiden valmistelussa.

– Tässä asiassa on menty paljon eteenpäin, sillä valtuustoseminaareja ja iltakouluja on lisätty. Luottamushenkilöiden pitää tietää mitä valmistellaan ja virkamiehillä on oltava tietoa valtuutettujen näkemyksistä.

Ryhtä arvioi valtuustoryhmien puivan valtuustosopimusta maaliskuussa.

– Meillä on 11. helmikuuta isoa asiaa eli koulu- ja päiväkotiverkkoa koskeva iltakoulu. Nyt on parempi keskittyä ensin siihen.