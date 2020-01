Sunnuntaista tullut normaali kauppapäivä

Vuodesta 2016 alkaen isot kaupat ovat voineet olla auki yötä myöten, ja entistä useampi suomalainen tekee ostoksia sunnuntaisin tai myöhään illalla, ilmenee Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) tilastoista.

Samaa sanoo Suur-Seudun Osuuskaupan toimialajohtaja Heikki Vottonen. Hän kertoo, että Halikon Prismassa sunnuntain rooli kauppapäivänä on kasvanut jatkuvasti. Sunnuntaisin kaupassa käyvät laajasti kaikkia asiakasryhmät lapsiperheistä eläkeläisiin.

– Sunnuntai on normaali kauppapäivä, enää ei mietitä, mikä viikonpäivä on. Sunnuntai helpottaa arjen alkamista ja silloin on enemmän aikaa tulla ostoksille ja tehdä ostoksia myös käyttötavarapuolelta, kuten ostaa urheiluvälineitä.

Viime joulun alla Prisma oli avoinna ympäri vuorokauden. Vottonen sanoo kokemuksen olleen positiivisen ja yllättäneen asiakasmäärillä. Johtopäätös on, että laajennetulle aukiololle on tarvetta ainakin tiettyinä ajankohtina.

Prisma on avoinna joka päivä klo 21 asti. Se aukeaa klo 8 paitsi sunnuntaisin klo 9. Hän sanoo, että keskustelua käydään siitä, ovatko nämä ajat hyvät vai pitäisikö niitä laajentaa, mutta mitään päätöksiä ei ole tehty.

Päivittäistavarakauppa ry:n tilastojen mukaan suurten markettien kasvuvauhti on ollut viimeisten neljän vuoden aikana kaksinkertainen koko päivittäistavarakauppaan verrattuna.

– Noin suurta johtopäätöstä on vaikea vetää, mutta markkinakasvua on tullut selkeästi, Heikki Vottonen toteaa.

Pidemmät aukioloajat ovat tuoneet osa-aikaisille työntekijöille lisää työtunteja.

Aukiolojen vapauttaminen neljä vuotta sitten vaikutti eniten ABC-myymälöihin, jotka olivat jo pitkään palvelleet sunnuntaisin ja juhlapyhinä ja saivat nyt kilpailijoikseen suuret marketit.

– Juhlapyhinä vaikutus ABC-myymälöissä oli todella suuri, mutta vuositasolla merkitystä on ollut vähemmän.

Suur-Seudun Osuuskauppa ei ole sulkenut yhtään myymäläänsä aukioloaikojen vapautumisen jälkeen. Päinvastoin myös pienempien myymälöiden aukioloaikoja on laajennettu, mutta myyntiin vaikuttavat monet muutkin seikat, esimerkiksi kesän säät vilkkailla mökkipaikkakunnilla.

– Ratkaisevaa on, tullaanko ylipäätään mökille eli kilpaillaan kaupunkiasunnon kanssa, Vottonen sanoo.

Salon K-Citymarketissa sunnuntain asiakasmäärät ovat pysyneet vuodesta toiseen aika samana.

– Sunnuntaina käyvät kaupassa nuoremmat. Heillä ei ole päivällä väliä, tavaratalojohtaja Mika Niemi kertoo.

Viikon kovimmat myyntipäivät ovat torstai ja perjantai.

– Iäkkäämmät käyvät kaupassa mielellään arkisin ja päivällä, hän perustelee.

Lauantain aukiolon pidentämistä kello 18:sta kello 20:een kokeiltiin viime vuonna.

– Ihan ok. On kannattavaa pitää auki, väkeä riittää, Niemi sanoo kokeilusta, josta tuli pysyvä käytäntö.

Arkisin K-Citymarket on avoinna kello 8–21 ja sunnuntaisin kello 12–18. Hänen mukaansa aukioloaikoja ei ole tarvetta laajentaa nykyisestä.

– Tiedän, että on Citymarketteja, joissa on tehty isoja muutoksia kuten Kupittaa, joka on auki 24 tuntia. Meillä ei ole sellaisia asiakasmassoja. Olen miettinyt, onko siellä oikeasti asiakkaita vai ei, hän naurahtaa.

Aukioloaikojen vapautuminen ei Niemen mielestä ole suoranaisesti näkynyt myynnissä. Suurempi merkitys on ollut Postin muutolla marketin tiloihin tai sillä, kun Plazan S-market oli remontin takia suljettuna viisi kuukautta vuonna 2017.

– Meille tuli eri asiakaskuntaa ja osa myös jäi meille.

Iiro-Matti Nieminen, Saila Kiuttu, STT

Kauppojen aukiolon vapauttamisen jälkeen yhä useampi suomalainen käy ostamassa ruokansa Prisman ja K-Citymarketin kaltaisista hypermarketeista tai hieman pienemmistä supermarketeista.

Aukiolojen vapauttamisesta ovat hyötyneet eniten suuret, yli tuhannen neliömetrin supermarketit. Niiden yhteenlaskettu myynti on kasvanut noin 20 prosenttia vuoden 2015 tasolta, ilmenee Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) tilastoista.

Kasvuvauhti on ollut kaksinkertainen koko päivittäistavarakauppaan verrattuna. PTY:n toimitusjohtaja Kari Luoto uskoo aukiolojen vapauttamisen olleen keskeinen syy siihen, että myynti on kasvanut nimenomaan suurissa supermarketeissa.

– Ne ovat parhaiten pystyneet hyödyntämään lisääntyneet aukiolotunnit liiketaloudellisesti, Luoto sanoo.

Aukioloaikojen vapautuminen vuoden 2016 alusta vaikutti etenkin yli 400 neliömetrin kauppoihin, joiden aukiolo oli aiemmin ollut rajoitettua ilta- ja yöaikaan sekä juhlapyhinä.

Kun aukiolon rajoitukset poistuivat, pienet kaupat menettivät kilpailuvaltin, jonka laajemmat aukiolot olivat niille tarjonneet.

– Vanha lainsäädäntö oli synnyttänyt meille Suomeen ehkä vähän keinotekoisen pienten kauppojen verkoston, joka ei vastannut markkinatalouden kysyntää, Luoto sanoo.

Aukiolojen vapautumisen jälkeen pienten kauppojen yhteenlaskettu myynti on supistunut. Pudotus on ollut rajuin alle sadan neliön pienmyymälöissä, joiden myynnistä on kadonnut noin viidesosa.

Viime vuosina Suomessa on suljettu satoja pienempiä myymälöitä. On kuitenkin vaikea sanoa, kuinka moni pikkukauppa on lopettanut aukiolojen vapautumisen seurauksena. Kaupan alalla on jo vuosikaudet jyllännyt kehitys, jossa myymälöiden määrä vähenee ja niiden keskimääräinen koko kasvaa.

S-ryhmän kaupallisen johtajan Ilkka Alarodun mukaan aukiolojen vapauttamisella ei ole ollut suoraa vaikutusta pienten kauppojen vähenemiseen.

– Trendi on ollut olemassa pitkän aikaa, ja se liittyy myös kaupungistumiseen.

Sunnuntaista on aukiolojen vapauttamisen jälkeen vähitellen tullut jopa yhtä suosittu ostospäivä kuin arkipäivistä.

– Se on kasvanut lähelle pienimpiä arkipäiviä myynniltään, Alarotu sanoo.

Myös Lidlin asiakkaat hyödyntävät yhä enemmän sunnuntain aukioloa. Lidlin Etelä-Suomen aluejohtajan Antti Partasen mukaan asiakkaiden ostoskori ei sunnuntaina eroa normaalista arkipäivästä.

– Sunnuntaina ihmiset valmistautuvat tulevaan arkiviikkoon, Partanen kuvailee.

”Sunnuntai on hiljaisin, mutta en uskaltaisi laittaa kiinni”

kaupan aukiolo neljä vuotta sitten vapautui, M-market Muurlan kauppiasmyöntää olleensa hieman huolissaan.

– Itsekin Prismassa työskennelleenä ajattelin, että isot tulevat. Mutta, myynti on melkein sama, vaikka asiakasmäärässä on noin 10 prosentin pudotus, hän vertaa kaupan tilastoja.

Asiakkaita käy aikaisempaa vähemmän sunnuntaisin, mutta silti kauppa on auki joka päivä.

– Sunnuntai on hiljaisin, mutta en uskaltaisi laittaa kiinni!

M-market on arkisin avoinna klo 20:een ja viikonloppuna klo 18:aan. Tämän pitempään Akkasen mielestä ei ole tarvetta.

Muurlan keskustassa sijaitsevan kaupan asiakkaista lähes puolet on kanta-asiakkaita, jotka keskittävät suuren osan ostoksistaan paikkakunnan ainoaan kauppaan.

– Jos tavaraa ei ole hyllyssä, sitä tilataan, Akkanen kertoo.

Hän pitää kaupan valtteina palveluita, joita viime vuosina on lisätty. Vuonna 2016 aukesi pubi, joka tukee kaupan toimintaa.

Kaupassa on myös Matkahuollon, Postin ja Veikkauksen palvelut.

– Lisäksi meillä on omia spesialiteetteja ja tuotteita lähituottajilta. Nämä tuovat asiakkaita kauempaakin kesällä, jolloin myynti kasvaa noin 20 prosenttia.

M-marketin toisena kauppiaana on Aki Akkanen. Kauppiaiden lisäksi työntekijöitä on kahdesta kolmeen.