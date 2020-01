Suomen hävittäjätesteissä vuoron saa Saabin Gripen – uusi E-malli vierailee ensimmäistä kertaa Ruotsin ulkopuolella

Ilmavoimat jatkaa Suomen seuraavaksi hävittäjäksi ehdolla olevien koneiden testejä. Tällä viikolla HX Challengessa vuoroon tulee ruotsalaisen Saabin uusi E-versio Gripen-hävittäjästä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kyseinen uusi kone nähdään Ruotsin rajojen ulkopuolella.

Yksipaikkaisen koelentokoneen lisäksi testeihin osallistuu vanhemmasta kaksipaikkaisesta D-mallista muunnettu koelentokone, jolla on testattu E-version moottoria ja järjestelmiä.

Lisäksi mukana on GlobalEye johto- ja valvontalentokone, joka sisältyy Saabin tarjoukseen Suomelle. Yhtiön tutkajärjestelmä on asennettu Bombardierin Global 6000 -koneeseen.

Ensimmäinen Gripen E teki ensilentonsa vasta kesällä 2017. Sittemmin Saab on valmistanut ja luovuttanut ensimmäiset koneet myös sitä tilanneille Ruotsin ja Brasilian ilmavoimille. Ruotsista poiketen Brasilia on tilannut uudesta Gripenistä myös kaksipaikkaista F-mallia, josta Suomikin lienee kiinnostunut.

Eräänä merkittävänä huolena uuden Gripenin tulevaisuuden suhteen pidetään juuri sitä, ettei konetta ole toistaiseksi myyty kuin kahteen edellä mainittuun maahan. Uusia vientimahdollisuuksia kartoitetaan kuitenkin koko ajan muuallakin kuin Suomessa.

Tiivis puolustusyhteistyö, tuttu Saab

Sveitsi päätyi jo kertaalleen valitsemaan ruotsalaiskoneen, mutta koko hävittäjähankinta meni uusiksi kansanäänestyksen jälkeen. Uudessa kilpailusta Gripen E putosi pois viime kesänä, koska kone ei ollut Sveitsin kannalta tarpeeksi valmis.

Suomelle Saab on markkinoinut Gripeniä muun muassa sen soveltuvuudella asevelvollisten huollettavaksi ja operoitavaksi maantietukikohdista hajautetun taistelutavan mukaisesti. Valmistaja on myös korostanut edullisuutta ja koneen soveltuvuutta pohjoismaisiin sääoloihin.

Saabin asemaa kilpailussa ei ainakaan heikennä Suomen ja Ruotsin tiivis poliittinen puolustusyhteistyö sekä yhtiön entuudestaan vahva asema puolustustarviketoimittajana Suomelle. Lisäksi suomalaiset ovat tottuneet harjoittelemaan yhdessä Ruotsin nykyisen Gripen-kaluston kanssa.

HX Challenge -testit jatkuvat Satakunnan lennostosta helmikuun lopulle. Gripeniä ennen Pirkkalassa ovat jo käyneet yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon ja ranskalainen Dassault Rafale. Vuoroaan odottavat vielä Lockheed Martinin F-35 ja Boeingin Super Hornet.

Suomi odottaa vastauksia tarkennettuun tarjouspyyntöön viimeistään huomenna. Lopullinen ja sitova tarjouspyyntö Hornetien suorituskyvyn korvaamisesta lähetetään myöhemmin tänä vuonna.

Valtioneuvosto päättää uusien koneiden hankinnasta ensi vuonna, ja uusi kalusto otetaan käyttöön vuosina 2025-30.

STT

Kuvat: