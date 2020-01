Suunnistushirmu Tove Alexandersson on Ruotsin Vuoden urheilija

Suunnistaja Tove Alexandersson on ruotsalaisyleisön valinta Ruotsin Vuoden urheilijaksi. Alexandersson sai Jerringpriset-palkinnon maanantai-iltana Ruotsin urheilugaalassa.

Alexandersson, 27, rohmusi vuonna 2019 kolme suunnistuksen ja kaksi hiihtosuunnistuksen MM-kultaa. Hän jätti yleisöäänestyksessä kakkoseksi maastohiihtäjä Stina Nilssonin, joka voitti Seefeldin MM-kisoissa parisprintin ja viestin kultaa sekä sprintin hopeaa. Kolmanneksi sijoittui kiekonheiton maailmanmestaruuden Dohassa voittanut Daniel Ståhl.

Alexandersson oli myös tuomariston valinta Vuoden naisurheilijaksi. Vuoden miesurheilijan palkinnon sai Ståhl.

Vuoden joukkueeksi valittiin MM-kultaa Seefeldissä napannut naisten hiihtoviestijoukkue ja Vuoden valmentajaksi Peter Gerhardsson, joka luotsasi Ruotsin pronssille jalkapallon naisten MM-turnauksessa.

Vuosi sitten Jerringprisetin sai ampumahiihdon olympiavoittaja Hanna Öberg. Viimeksi Jerringpriset meni suunnistajalle vuonna 1981, jolloin palkinnon sai Annichen Kringstad.

Alexandersson on hallinnut suunnistusta muutamat viime vuodet. Hänellä on yhteensä kymmenen suunnistuksen MM-kultaa, ja maailmancupin kokonaiskisan hän on voittanut nyt kuusi kertaa perättäin.

– Tämä on todella häkellyttävää, Alexandersson sanoi noustuaan Tukholman Globenin lavalle vastaanottamaan palkintoa.

– Olen saanut viime aikoina mieletöntä tukea niin monilta ihmisiltä. Se lämmittää valtavasti. Niin moni on kannustanut minua ja osoittanut arvostavansa sitä, mitä teen.

Ruotsissa on myös toinen vuosittain jaettava parhaan urheilijan palkinto, Svenska Dagbladetin kultamitali, joka jaetaan jo joulukuussa. Alexandersson sai myös tuon palkinnon.

