Toimeentulotukea saavilla nuorilla aikuisilla on paljon enemmän mielenterveysongelmia kuin muilla ikätovereillaan. Tieto käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta selvityksestä.

THL:n asiantuntijan mukaan esimerkiksi toimeentulotukea saavilla 18-34-vuotiailla miehillä on kuusi kertaa useammin psykiatrinen diagnoosi kuin muilla samanikäisillä.

Selvityksessä on analysoitu pääkaupunkiseudun suurten kuntien rekisteritietoja vuosilta 2005-2016.

STT