Thyssenkrupp päättää hissiliiketoimintojen myynnistä helmikuun loppuun mennessä

Saksalainen Thyssenkrupp päättää hissiliiketoimintojensa myynnistä helmikuun loppuun mennessä. Asiasta kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja Martina Merz yhtiökokouksessa Bochumissa. Merzin mukaan hissi- ja liukuporrasyksikköä koskevat ostotarjoukset ovat yli 15 miljardia euroa.

– Tämä antaa Thyssenkruppille mahdollisuuden uuteen alkuun, Merz vakuutti yhtiökokousyleisölle.

Ostajakandidaateista Kone vahvisti tiistaina mediatiedot, että yhtiö on tehnyt ei-sitovan tarjouksen Thyssenkruppin hissiliiketoiminnoista. Koneen mukaan hinta on kohtalaisen lähellä medioissa esiintynyttä 17 miljardia euroa.

Merzin mukaan hissiliiketoimintojen tulevaisuudesta päättäminen on Thyssenkruppille nyt tärkein asia. Hissiliiketoiminnoista saatavat miljardit ovat tarpeen yhtiön muiden liiketoimintojen tervehdyttämiseksi.

Thyssenkrupp on leimallisesti teräsyhtiö, mutta se valmistaa myös esimerkiksi sukellusveneitä.

Financial Times -lehden mukaan ThyssenKrupp on saanut hisseistään ainakin neljä tarjousta Kone mukaan lukien.

Nettotappio nousi 304 miljoonaan euroon

Thyssenkruppin toimitusjohtajat ovat vaihtuneet tiheään tahtiin sen jälkeen, kun EU:n kilpailuviranomaiset torppasivat teräsyksikön yhdistymisen intialaisen Tata Steelin kanssa.

Merz sanoi yhtiökokouksessa luottavansa siihen, että teräsyhtiöiden yhdistämisen olevan yleensä oikea tie kilpailla halpaa kiinalaista terästä vastaan. Hänen mukaansa Thyssenkrupp on avoin keskusteluille mahdollisten kumppanien kanssa.

Thyssenkruppin nettotappio nousi viime vuonna 304 miljoonaan euroon. Merz kertoi, ettei Thyssenkrupp jaa tänä vuonna lainkaan osinkoa heikon tuloksen vuoksi.

Varmaa on, että EU:n kilpailuviranomaiset tutkivat tarkasti myös hissiyksikön myynnin. Se saattaa johtaa joidenkin Thyssenkruppin osien irrottamiseen kaupasta.

Koneen kumppanina on sijoitusyhtiö CVC Capital Partners, joka saattaa ostaa niitä Thyssenkruppin Euroopan-liiketoimintoja, joiden siirtymistä Koneen omistukseen kilpailuviranomaiset eivät hyväksyisi.

STT

