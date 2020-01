Turkistarhaajat vastustavat elävien turkiseläinten vientiä ulkomaille – maatalousministeri samoilla linjoilla tarhaajien kanssa

Kolme turkistarhaajayhdistystä vastustaa elävien turkiseläinten vientiä ulkomaille. Yhdistykset lähettivät torstaina tiedotteen, jonka mukaan Kokkolassa lastattiin sinikettu-uroksia vietäväksi Kiinaan.

Tiedotteen ovat allekirjoittaneet Pohjois-Suomen Turkiseläinkasvattajat, Lakeuden Tarhaajat ja Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening. Ne vaativat, että viranomaiset varmistavat eläinten hyvinvoinnin kuljetusten aikana. Tarhaajat vaativat niin ikään siitoseläinten viennin lopettamista ja turkiselinkeinon säilyttämistä Suomessa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) oli samoilla linjoilla ja totesi, ettei hänkään pidä hyvänä elävien kettujen vientiä Suomesta.

– Meillä on korkealuokkaista jalostusosaamista, jonka arvoa menetetään viemällä jalostuskettuja. Eläinten hyvinvoinnin ja alan itsensä kannalta Suomesta pitäisi viedä turkista, ei eläviä turkiseläimiä. Silloin tunnemme myös tuotanto-olosuhteet läpikotaisin, Leppä sanoi tiedotteessa.

Leppä totesi, että viennin ehtojen valvominen on toimivaltaisten viranomaisten tehtävä.

– Tämä koskee niin eläintauti- kuin hyvinvointiehtojakin. Mikäli toiminta on säädösten ja vientiehtojen mukaista, se voi toteutua. Jos ehdot eivät täyty, se estetään, Leppä linjasi.

Pohjois-Suomen Turkiseläinkasvattajien puheenjohtaja Esa Rantakangas sanoo, että valtaosa Suomen turkiskasvattajista vastustaa eläinten vientiä. Allekirjoittaneet tarhaajayhdistykset ovat Rantakankaan mukaan Suomen suurimpia. Hän arvioi, että niiden jäseninä on noin 85 prosenttia Suomen turkiskasvattajista.

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton Fifurin mukaan Suomessa oli viime vuonna vajaa tuhat turkistilaa.

– Meillä on huomattavasti paremmat siniketut kuin Kiinassa. He yrittävät ostaa hyvän siitoseläinaineksen eli sen jalostustyön, jota täällä on vuosikymmeniä tehty, Rantakangas sanoo STT:lle.

Kuljetuksia järjestetty aiemminkin

Fifurin tilastojen mukaan alan viennin arvo oli lähes 320 miljoonaa euroa vuonna 2018. Tärkein vientimaa oli Kiina. Rantakankaan mukaan turkiseläinten vienti heikentää niiden hyvinvointia ja suomalaisen elinkeinon edellytyksiä.

– Joillain tuottajilla lyhyt oman edun tavoittelu menee kaiken muun edelle, hän sanoo.

Rantakankaan arvion mukaan kuljetuslentokoneeseen mahtuu noin 2 400 kettua. Hänen mukaansa kuljetuksia järjestetään keskimäärin yksi vuodessa. Tarkkaa lukumäärää hänellä ei ole tiedossa, koska kuljetukset tehdään salassa. Yhdistykset aloittivat torstaina protestin, koska kuljetus paljastui ensi kertaa etukäteen.

