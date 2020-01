Työministeri Haatainen: Työllisyystoimien valmistelu on hyvässä vauhdissa

Tietoja hallituksen työllisyystoimista joudutaan yhä odottamaan. Joulukuussa työministeriksi siirtynyt Tuula Haatainen (sd.) oli kutsunut toimittajia koolle työ- ja elinkeinoministeriöön perjantaina. Haataisella ei kuitenkaan ollut kertoa uusista työllisyystoimista, vaan hän lähinnä kertasi hallituksen aikataulua.

– Hallitus on itselleen asettamassaan aikataulussa, Haatainen sanoi.

Haatainen myöntää, että hallituksen työllisyystavoite on kova. Sen tavoitteena on nostaa työllisyys 75 prosenttiin ja luoda 60 000 uutta työpaikkaa hallituskauden loppuun mennessä. Eräänlaista välietappia odotetaan elokuun budjettiriihestä, jolloin hallituksen on tarkoitus kertoa keinot, jolla puolet työllisten lisäyksestä saavutetaan.

– Voi olla aika monelle positiivinen yllätys, miten hyvässä vauhdissa tässä itse asiassa ollaan, Haatainen totesi.

Professori: Ei voi syyttää hitaaksi

VATTin julkistalouden professori Roope Uusitalon mukaan hallituksen työtahtia ei voi moittia liian hitaaksi, vaikka työllisyystoimia odotetaan hartaasti. Hän muistuttaa, että moni hallitusohjelman aikeista on sidottu sen taloustavoitteisiin.

– Käsittääkseni sekin tavoite, että ensi syksynä olisi paketti valmis, vaatii ihan kohtuullista ripeyttä. Sitä ei voi syyttää hitaaksi. Mielestäni suurempi riski on se, että arviot tavoitteiden vaikutuksista ovat hyvin epärealistiset.

Hallitus aikoo käydä läpi elokuun budjettiriiheen valmisteltavien toimien suuntaviivat kevään kehysriihessä huhtikuussa. Jo se olisi Uusitalon mukaan luonteva paikka työllisyyspaketin esittelylle, sillä samassa yhteydessä laadittava julkisen talouden suunnitelma kattaa lähes koko lopun hallituskauden.

Hallituksen työllisyystavoitetta Uusitalo pitää vaativana.

– 60 000 on iso luku. Valtiovarainministeriö on tehnyt arvioita erilaisten toimenpiteiden vaikutuksista, ja suurin osa niistä päätyy huomattavasti pienempiin numeroihin.

Ministeri puolustaa kolmikantaryhmiä

Haatainen haluaa nyt laittaa kokonaisuuden hallintaan vauhtia. Hän sanoo lähettäneensä muihin työllisyyden kannalta keskeisiin ministeriöihin kirjeen, jossa toivoo vastauksia hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamiseksi.

– On aika vahvistaa koordinaatiota, vetää yhteen, saada laajat kokonaisuudet hallittaviksi, että pystytään näkemään myös niitä tuloksia.

Omia työllisyystoimiaan ovat pohtineet työmarkkinajärjestöt omissa työryhmissä viime syksystä alkaen, mutta työntekijät ja työnantajat eivät päässeet toimista yhteisymmärrykseen. Hallitus arvioi työryhmien työtä tammikuun lopussa hallituksen iltakoulussa. Sitä odotellessa Haatainen puolustaa niiden työtä.

– Tämän kokoluokan asioissa tarvitaan perusteellinen pohjatyö. Sitä tässä nyt on tehty, ja sille pitää kunnia antaa.

STT

