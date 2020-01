Länsimaat suunnittelevat kansalaistensa tuomista pois Kiinan virusalueelta

Useat maat kertoivat maanantaina evakuoivansa kansalaisiaan Kiinasta alueilta, joille uusi koronavirus on levinnyt. Ainakin Ranska, Espanja ja Hollanti valmistelevat kansalaistensa tuomista kotiin. Britannia kertoo avustavansa kaikkien halukkaiden maastapääsyä, ja Saksa kertoi pohtivansa evakuointien aloittamista.

Suomi ei tällä hetkellä suunnittele kansalaistensa evakuointia Kiinan koronavirusalueelta. Ulkoministeriön mukaan keskusteluja asiasta käydään EU:n jäsenmaiden kesken. Ulkoministeriö päivitti maanantaina Kiinan matkustustiedotettaan ja kehotti suomalaisia välttämään matkustamista Hubein maakuntaan, jonka pääkaupunki Wuhanista tauti on lähtöisin.

Myös Ruotsi ja Norja kehottavat kansalaisiaan välttämään tarpeetonta matkustelua alueelle.

Uuteen koronavirukseen oli maanantaihin mennessä kuollut virallisten tietojen mukaan yli 80 ihmistä. Tartunnan saaneita on Kiinassa noin 2 700.

Trump tarjosi Kiinalle apua

Hubein maakunnan viranomaiset kertoivat maanantaina yli 20 uudesta viruskuolemasta. Lisäksi Kiinan pääkaupungin Pekingin viranomaiset vahvistivat ensimmäisen viruskuoleman Pekingissä, missä myös vuoden vanhan vauvan kerrottiin saaneen viruksen. Vauva on nuorin, johon viruksen tiedetään tarttuneen.

Kiina on eristänyt runsaasti kaupunkeja ja rajoittanut kymmenien miljoonien ihmisten liikkumista estääkseen viruksen leviämisen. Muun muassa perinteiset uudenvuoden juhlat on siirretty kuluvan kuun loppuun, vaikka vuosi vaihtui jo viime viikolla.

Kaikkien villieläinten kauppa Kiinassa on kielletty, ja ryhmämatkat Kiinasta ulkomaille on keskeytetty.

Presidentti Donald Trump vakuutti maanantaina, että Yhdysvallat on valmis tarjoamaan Kiinalle apua taudin vastaisessa taistelussa.

– Käymme hyvin vilkasta vuoropuhelua asiasta Kiinan kanssa. Yhdysvalloissa on raportoitu vain harvoja tapauksia, mutta olemme erittäin valppaina. Olemme tarjonneet Kiinalle ja presidentti Xille kaikkea mahdollista apua. Asiantuntijamme ovat erinomaisia. Trump kirjoitti.

Tauti leviää jo itämisaikana

Vahvistettuja tartuntatapauksia on Kiinan lisäksi enimmäkseen muissa Aasian maissa. Kourallinen tapauksia on todettu Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa.

Esimerkiksi Hongkongissa ilmestyvä South China Morning Post -lehti seuraa tartuntojen määrää päivittyvän laskurin avulla. Tiedot saattavat poiketa jonkin verran esimerkiksi uutistoimistojen tiedoista.

Kiinan terveysministeri Ma Xiaowei kertoi sunnuntaina viruksen leviävän myös itämisaikana. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että myös oireeton tartunnan saanut ihminen voi tartuttaa muita.

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO ei ole toistaiseksi julistanut viruksen takia kansainvälistä terveysuhkaa. Maanantaina järjestö kuitenkin ilmoitti riskin kansainvälisestä uhasta nousseen korkeaksi, kun järjestö oli tähän saakka arvellut uhan olevan kohtalainen.

Uusi koronavirus on näkynyt myös taloudessa. Sekä pörssikurssit että öljyn hinta laskivat maanantaina virustartuntojen vuoksi.

