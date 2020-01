Urheiluromantikon unelma – Vilpas vei voiton pelaajistolla, jonka kotimainen nestori oli Elias Eerikinharju

Urheiluromantikko rakastaa erikoisia altavastaajatarinoita. Vilppaan 90–72-kotivoitto Karhubasketista miesten korisliigaottelussa tarjosi näitä hetkiä täyden noin puolitoistatuntisen ajan.

Salohallin harmillisen pienen yleisömäärän joukossa oli todennäköisesti tuhatkunta urheiluromantikkoa. Ainoan poikkeuksen muodostivat muutamat kymmenet arki-iltana ansiokkaasti joukkuettaan 350 kilometrin päähän kotikaupungista kannustamaan lähteneet Karhubasketin kannattajat.

Onhan siinä jotain kaunista, kun Vilppaan Riku Laine tuulettaa useampaan kertaan onnistuneita puolustuksiaan. Ja siinä, kun Tim Coleman kolhii ensin jalkaansa, solmii kengännauhat irvistäen, lähtee kohti pukukoppikäytävää ja palaa pian peliin.

Hyvin lyhyttä hetkeä myöhemmin hän donkkaa hyökkäyslevypallon jälkeen pallon räjähtävästi koriin ja menee pian uudelleen vaihtoon. Paluu kentälle tapahtuu kuitenkin vielä kahden koriin johtaneen syötön muodossa.

Erityisen sykähdyttäväksi tapahtumat tekee se, että 22-vuotias Laine oli vanhin kotimainen Vilppaalta kentällä käynyt pelaaja. Paitsi, ettei ollutkaan. Uusi takamies Elias Eerikinharju tuli loppusekunneiksi parketille ja vei 23-vuotiaana iäkkäimmän suomalaispelaajan tittelin.

Draamankaareen sopii sekin, että Tobin Carberry oli selvästi vanhin Vilppaasta pelannut mies. Sen enempää Eerikinharju kuin Carberrykaan eivät olleet päällimmäisinä salolaisten suunnitelmissa kolme viikkoa sitten. Siis ennen Teemu Rannikon loukkaantumista. Siis Rannikon, joka saapui keppien kanssa Vilppaan penkinpäähän ja kirjoitteli vihkoon muistiinpanoja, päiväkirjaa tai ristinollaa.

Mikko Koivisto oli nimellisesti Vilppaan kapteeni, mutta kentällä hän ei käynyt juurikaan edes lämmittelyn aikana.

– Kapteenistoomme on nimetty kolme pelaajaa (Rannikko, Koivisto ja Juho Nenonen). Aletaan olemaan siinä pisteessä, että jahas, kukas meillä sitten seuraavaksi…, Vilppaan päävalmentaja Ville Tuominen päivitteli.

– Kertoo kyllä tästä joukkueesta, että kolme tuon tason pelaajaa on sivussa, ja silti kuusi pelaajaa tekee kaksinumeroiset pinnat näin laadukasta puolustuspään joukkuetta vastaan, hän suitsutti.

Otanta on edelleen suhteellisen pieni ja pelaajat vaihtuneet matkan varrella hurjasti. Siitä huolimatta voi todeta faktana, että Karhubasket on tehnyt kauden otteluissaan Vilpasta vastaan 68, 70 ja 72 pistettä.

– Emme löytäneet hyökkäyksellisesti oikein missään kohtaa sellaista juttua, jolla olisimme päässeet hyökkäämään laadukkaasti heidän puolustustaan vastaan, pohti Karhubasketin päävalmentaja Janne Koskimies.

Altavastaajatarina oli suurimmillaan Vilppaan johtaessa 61–42. Ottelun voitosta näytettiin kuitenkin pelaavan erittäin tasaisesti lukemissa 69–61. Varsinkin, kun Colemanilla ja Jamuni McNeacella oli tuossa kolmannen neljänneksen loppuvaiheessa kolme virhettä.

Juuri tuolla ohikiitäneellä hetkellä Karhubasket sai vapaita lay-upeja sekä kolmen pisteen heittopaikkoja onnistuen niissä.

– Pääsimme siinä kohdassa vähän lähemmäs, kun heitimme hyvin. Se ei ole yleensä se hyvän joukkueen merkki: hyvät joukkueet pärjäävät muutenkin kuin niillä hetkillä, jolloin ne heittävät palloa koriin, Koskimies pohdiskeli.

Samaiseen Karhubasketin kirivaiheeseen osui myös pari Vilppaan pallonmenetystä. Teemu Rannikon loukkaantumisen ajalta on takana viisi Vilppaan ottelua. Menetysten määrä on aavistuksen tätä edeltänyttä kautta pienempi, joskin sama on tapahtunut koriin johtaneille syötöille.

Menetykset ovat tulleet sumissa, kuten KTP-ottelun ensimmäisillä minuuteilla. Muilta osin Rannikoton Vilpas on pitänyt pelivälineestä huolta mainiosti.

– Menetyksistä on myös rähjätty, sillä meillä ei ole sellaisiin kauheasti varaa, Tuominen mainitsi.

Nyt ei annettu siimaa

Vilpas hävisi edellisottelussaan KTP:lle ensimmäiset minuutit 2–10. Sitä ennen Lahti Basketballia vastaan 4–12. Sitä ennen cup-pelissä Tampereella 7–14. Sitä ennen Joensuussa 11–20.

– Puhuimme ottelun alun tärkeydestä monia kertoja: viime keskiviikon pelin jälkeen, viime lauantain pelin jälkeen, ennen tätä matsia, ennen kuin mentiin kentälle ja vielä kentälläkin.

– ​Tiesimme, että Kauhajoki oli aloittanut hirveällä energialla Lapualla ja edellisessä kotipelissään. Emme pysty antamaan tämäntasoiselle vastustajalle sitä kymmentä–viittätoista pistettä eteen, totesi loisto-ottelun pelannut ja Korisliigan piste-ennätyksensä tehnyt Vilppaan Henri Kantonen.

Vilpas ei toden totta antanut alussa siimaa. Tobin Carberryn tarjoama alley-oop-donkki Jamuni McNeacelle 11 sekunnin pelin jälkeen oli ottelun varhaisen vaiheen takia vielä ”hehheh-osastoa”, mutta kotijoukkue osoitti ensimmäisen neljänneksen 29–17-voitolla olevansa poikkeuksellisen nuori isäntä talossa.

Kantonen itse oli sitä mitä suurimmassa määrin. Hän joutui tekemään 20 pisteensä eteen paljon töitä mutta vei korilleajonsa niin sanotusti maaliin kovalla prosentilla.

Kantonen on kellottanut kauden aikana monestakin syystä eniten peliminuutteja koko Vilppaan joukkueesta. Keskimääräinen peliaika on lähes puoli tuntia jokaisessa ottelussa.

– Viime pelissä KTP:tä vastaan tuntui, että olisin voinut tehdä ja antaa joukkueelle vähän enemmän. Se meni vähän vierestä katseluksi, mikä oli toki ymmärrettävää Tobinin (Carberry) joukkueeseen liittymisen myötä, Kantonen totesi ennen hyvin ansaittua siirtymää Elisa Viihteen haastatteluun.

MIESTEN KORISLIIGA

Vilpas–Karhubasket 90–72 (29–17, 25–23, 20–23, 16–9)

Vilppaan pisteet/levypallot: Henri Kantonen 20/6, Tobin Carberry 17/6/5 syöttöä, Aatu Kivimäki 15/1, Tim Coleman 14/7, DJ Laster 12/2, Jamuni McNeace 10/7/3 torjuntaa, Riku Laine 2/3, Elias Eerikinharju 0/1.

Karhubasket: Cameron Jones 21/7/7 syöttöä, Samuel Givens 19/5, Mikael Laihonen 10/1, Okko Järvi 7/3, Antti Niskanen 5/3, Skylar Spencer 4/12, Bojan Sarcevic 4/2, Juan Davis Jr. 2/1, Eero Innamaa 0/1.

Levypallot: 37–37

Syötöt: 18–14

Menetykset: 9–16

Heittoprosentit:

1 p: 70–86

2 p: 61–43

3 p: 37–46

Tuomarit: Ari Malkamäki, Henri Hilke, Mikko Tähtinen.

Yleisöä: 1 128.

OHO!

Vapaaheittoja heitettiin yhteensä vain 17 – joukkueiden keskiarvot kaudelta ovat yhteensä noin 35.

Vilppaan seuraava ottelu: Suomen cupin finaali lauantaina 25. tammikuuta Seagulls–Vilpas kello 19.15 Töölön Kisahallissa.