Uusi helleaalto uhkaa maastopalojen koettelemaa Australian kaakkoisosaa. Kuuma sää on tällä erää Etelä-Australian osavaltiossa, josta sen odotetaan leviävän Victorian ja Uuden Etelä-Walesin osavaltioihin.

Helteen ja kuivien tuulien uskotaan lisäävän tulipalojen voimakkuutta Victoriassa ja Uudessa Etelä-Walesissa, joissa palaa edelleen yli 80 maastopaloa.

– Meillä on ollut viime päivinä etua hyvistä olosuhteista. Sää on kuitenkin muuttumassa kuumaksi ja kuivaksi, sanoi Victorian pelastuslaitoksen johdon edustaja Andrew Crisp.

Hänvaroitti, että palojen alta on syytä poistua ennen kuin savu tai tuli on kotiportailla asti.

Helleaallon odotetaan iskevän Victoriassa sijaitsevaan Melbourneen perjantaina. Uuden Etelä-Walesin Sydneyssä lämpö saattaa nousta viikonloppuna 45 asteeseen.

STT

