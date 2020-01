Vertaisohjaajat mukana Someron digipäivässä

Someron kirjastossa vietetään ensi viikolla digitukipäivää, jossa ovat mukana myös Somero-opiston kouluttamat uudet digiasioihin keskittyneet vertaisohjaajat.

Vapaaehtoisista ohjaajista valtaosa on seniori-ikäisiä, joten digiasioissa tukea kaipaavan iäkkäämmän väen on luontevaa ottaa heiltä apua vastaan. Someron kaupungin tavoitteena on vakiinnuttaa vertaistuki ja kouluttaa edelleen uusia ohjaajia.

Digipäivän aikana on tarjolla tietoa niin vertaisohjaajien tarjoamasta uudentyyppisestä digituesta kuin tietoiskuja erilaisista verkkopalveluista Kelasta verohallintoon.

Someron kirjasto on tarjonnut jo useamman vuoden ajan maksutonta ammattilaisen tukea tietokoneiden ja verkkopalveluiden käyttöön.

Digipäivä järjestetään Someron kirjastossa torstaina 6. helmikuuta kello 12–15.