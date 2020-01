Vetiset lauhat nostavat elohopean likelle tammikuun lämpöennätystä – ”Jos alkuviikko on pilvistä ja suttuista keliä, niin loppuviikko voisi olla kuivempaa ja aurinkokin näkyy”

Uudet lauhat pysyttelevät Suomen yllä sitkeästi viikon puoliväliin asti, ja lämpötila kohoaa Ahvenanmaalla jopa lähelle kymmentä astetta, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

– Pilvisyys lisääntyy ja lounaasta virtaa lauhaa ja kosteaa ilmaa. Lähipäivät ovat sen mukaisia, meteorologi Mikko Laine toteaa.

Lounaasta saapuvat virtaukset tuovat maan etelä- ja keskiosiin sumua ja sateita. Pohjoisemmassa sateet putoavat kuitenkin lumena.

Tiistaina lämpötila on suuressa osassa maata nollan yläpuolella.

– Etelä- ja Keski-Lapin korkeudella on nollaraja. Etelä-Lapista etelään ollaan plussan puolella. Viiden asteen tienoilla ollaan etelä- ja keskiosissa maata, Laine kertoo.

Meteorologin mukaan tämä voi tehdä ajokelistä kenkun, sillä tienpintojen lämpötilat ovat suuressa osassa maata pakkasen puolella edellisten pikkupakkasten jäljiltä.

– Lauhtuminen usein aiheuttaa liukkautta. Kylmälle tienpinnalle tiivistyy kosteutta.

Lämmöt kohoavat rannikkoseudulla

Keskiviikko on Ilmatieteen laitoksen maanantain ennusteen mukaan viikon lauhin päivä. Lämpötila voi etelärannikolla nousta seitsemään asteeseen, Ahvenanmaalla lämpötila voi nousta yhdeksän asteen paikkeille.

Mittaushistorian lämpimin tammikuun mittaustulos on mitattu Ahvenanmaan Jomalassa loppiaisena vuonna 1973. Tuolloin lämpötila kohosi 10,9 asteeseen.

– Vielä tuollainen viisi-kuusi astetta tammikuussa on aika yleistä. Mutta kun aletaan lähestyä kymmentä astetta, niin lämpötilan kymmenyksetkin ovat aika tiukassa ja harvinaisuus kasvaa aika nopeasti, Laine sanoo.

Meteorologi ennustaa, että 47 vuoden takainen ennätys pitää edelleen pintansa. Yhdeksän astetta tuskin tuntuu yhtä lämpimältä, sillä Laineen mukaan rannikolla puhaltaa navakka, jopa 17 metriä sekunnissa puhaltava tuuli.

– Tähän aikaan vuodesta korkeimmat lämpötilat mitataan, kun tihuttaa vettä ja on kosteaa ja pilvistä, Laine sanoo.

Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla voidaan saada 5-10 senttimetriä lunta keskiviikon aikana. Tämä vaikeuttaa myös pohjoisen tieliikennettä.

Torstaina aurinkoista

Virtaukset kääntyvät torstaina puhaltamaan lännestä ja luoteesta. Ilmamassa on kuivempaa ja sää selkiytyy.

– Jos tämä alkuviikko on aika pilvistä ja suttuista keliä, niin loppuviikko voisi olla kuivempaa ja aurinkokin näkyy, Laine summaa.

Suurempia talven merkkejä ei Laineen pidemmän ajan sääkartoilta kuitenkaan ole nähtävissä. Meteorologin mukaan sää pysyttelee vuodenaikaan nähden tavanomaista lämpimämpänä, vaikka loppuviikko onkin hieman lauhaa jaksoa viileämpi.

STT

Kuvat: