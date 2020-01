Itä-Suomen poliisi hämmästyi uudenvuoden juhlinnasta: ”En ole moista koskaan aiemmin nähnyt” – Vuoden vaihtuminen sujui silti enimmäkseen tavanomaiseen malliin

Uusi vuosikymmen otettiin eri puolilla Suomea vastaan ilotulitusten ja musiikkiesitysten voimin. Esimerkiksi Helsingin Kansalaistorilla järjestettyyn uudenvuoden juhlaan kerääntyi noin 85 000 ihmistä, Helsingin poliisi tviittasi.

Yön aikana raketteja ammuttiin miten sattuu, poliisien eri keskuksista kerrotaan. Esimerkiksi Helsingin poliisi sai runsaasti ilmoituksia ilotulitteiden väärinkäytöstä. Poliisin mukaan erityisesti nuorisoporukat ovat ampuneet ilotulitteita muun muassa ihmisiä, autoja ja rakennuksia päin.

Poliisi on saanut ilmoituksia lisäksi muun muassa metelistä, pahoinpitelyistä sekä tappeluista niin kodeissa kuin julkisilla paikoilla.

– Humalaisten nujakointia suurimmaksi osaksi, Sisä-Suomen tilannekeskuksesta kerrotaan STT:lle.

Viranomaisnäkökulmasta juhlinta ei kuitenkaan ole juuri poikennut aikaisemmista uusistavuosista.

Itä-Suomessa ”koko elämän kirjo”

Itä-Suomessa uudenvuoden yö oli poliisin mukaan kuitenkin poikkeuksellisen vilkas. Aamuseitsemään mennessä tehtäviä oli kirjattu yli 400.

– En ole moista lukemaa koskaan aiemmin yhden yön aikana vielä nähnyt, kertoo STT:lle komisario Arto Vänninen Itä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta.

Vännisen mukaan uudenvuodenyön aikana poliisin silmin tuli nähtyä ”koko elämän kirjo”.

– On ollut häiriökäyttäytymistä laidasta laitaan: nujakointia, tappeluita, useita laittomia uhkauksia, rattijuopumuksia tietenkin, kadonneita ja itsetuhoisia henkilöitä, Vänninen luettelee

Normaalista viikonlopusta poikkeavaa on muun muassa se, että alaikäisiin ja nuoriin liittyviä tehtävä on ollut kohtuullisen paljon. Tapauksiin on usein liittynyt usein liittynyt päihteitä tai ilotulitteita.

Itä-Suomen tilannekeskukseen tuli yön aikana myös tavallista viikonloppua enemmän ilmoituksia karanneista eläimistä, erityisesti koirista. Ainakin osa karussa olleista on todennäköisesti säikähtänyt rakettien pauketta.

Vuodenvaihteen vakavimpia tehtäviä olivat Kiuruvedellä tapahtunut tapon yritys, Mikkelin Pitkäjärvellä tapahtunut ryöstö ja Mäntyharjulla tapahtunut virkamiehen väkivaltainen vastustaminen.

Nurmijärvellä evakuoitiin rivitalo, Joensuussa paloi vanha tanssilava

Nurmijärvellä tuhoutui uudenvuodenyönä viiden asunnon rivitalo. Päivystävän palopäällikön mukaan talosta evakuoitiin kymmenkunta ihmistä ja jonkin verran lemmikkieläimiä. Kukaan ei loukkaantunut palossa.

Hälytys Karjatielle tuli illalla yhdentoista aikoihin. Päivystävän palopäällikön mukaan palo oli saanut alkunsa rivitalon toisesta päädystä ja levinnyt katolle. Palokunnan saapuessa paikalle noin 30 metriä pitkän rakennuksen katto oli liekeissä koko mitaltaan.

Syttymissyystä ei ollut yöllä tietoa. Päivystävän palopäällikön mukaan kunnan sosiaalityöntekijöiden oli määrä järjestellä evakuoitujen tilapäistä majoitusta.

Sammutustyöt saatiin päätökseen aamulla noin puoli kahdeksan aikaan, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kertoi Twitterissä. Yhdeksän aikaan pelastuslaitos hälytettiin kuitenkin paikalle uudestaan.

– Hyvin usein tällaisissa isommissa rakennuspaloissa käy näin, kommentoi STT:lle päivystävä palomestari Juha Virolainen.

– Siellä on jatkettu jälkisammutustöitä ja raivaustöitä. Mitään isompaa tulipaloa ei ole, pieniä kekäleiden raivauksia ja pientä sammuttelua on jäljellä.

Porin Kylälaidalla ilotulite lensi illalla puolitoistakerroksisen omakotitalon parvekkeelle ja sytytti parvekkeella olleen irtaimiston tuleen. Pelastuslaitos sammutti katolle levinneen palon. Asukkaat olivat tapahtuma-aikaan kotona, mutta kukaan ei loukkaantunut.

Ainakin Helsingin ja Tampereen pelastuslaitokset ovat sammutelleet lukuisia roskasäiliöpaloja. Pelkästään Tampereella palamaan syttyi liki parikymmentä erilaista roskasäiliötä, pelastuslaitokselta kerrotaan.

Joensuussa tuhoutui aamuyöllä palossa vanha tanssilava. Itä-Suomen poliisi tutkii Törmäntiellä sijanneen tanssilavan paloa törkeänä tuhotyönä. Poliisi otti kiinni palopaikan läheisyydestä kolme henkilöä, joiden osuutta tapahtumaan selvitetään.

Kerrostalon kattoa aukaistiin Helsingissä palon vuoksi

Helsingissä Juhana-Herttuan tiellä kerrostaloasunnon parveke paloi ja asunto kärsi palovahinkoja. Päivystävän palomestarin mukaan palo sai alkunsa parvekkeelta ja levisi sieltä sisätiloihin ja osin talon katolle.

Päivystävä palomestari kertoi hieman ennen kahta aamuyöllä, että kerrostalon kattoa jouduttiin avaamaan, jotta rakenteissa kytevä palo saatiin sammumaan. Kukaan ei loukkaantunut palossa, ja vain palaneesta asunnosta evakuoitiin väkeä. Päivystävä palomestari ei ottanut kantaa siihen, kuinka monta ihmistä asunnosta evakuoitiin. Poliisi tutkii syttymissyytä.

Ilmajoella Etelä-Pohjanmaalla yksi ihminen loukkaantui vakavasti ulosajossa kantatie 67:llä aamuyöllä. Päivystävän palomestarin mukaan autossa oli vain kuljettaja, joka autettiin ulos ja toimitettiin sairaalaan. Tie onnettomuuspaikalla oli jäinen.

STT

