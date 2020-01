Viidensadan ostos muuttuu matkalla parisataa kalliimmaksi brexitin siirtymäajan jälkeen – Mikä muuttuu, milloin ja mikä pysyy ennallaan?

Britannian EU-ero astuu voimaan kuun vaihteessa. Helmikuun alusta sovelletaan siirtymäaikaa, joka on voimassa tällä tietoa vuoden loppuun.

Kaikki pysyy entisellään tämän vuoden, mutta sen jälkeen asiat muuttuvat, ellei siirtymäaikaa pidennetä. Tänä vuonna Britannian ja EU:n suhde jatkuu ikään kuin Britannia olisi vielä EU:n jäsen. Britannia on sitoutunut noudattamaan EU-lainsäädäntöä ja kansainvälisiä velvoitteita, vaikka se ei enää osallistu unionin päätöksentekoon.

Brexit tarkoittaa, että Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö päättyy. Siksi niin sanotusti kaikesta on neuvoteltava uudelleen. Neuvotteluista odotetaan monimutkaisia.

STT kokosi vastauksia eräisiin kansalaisia koskettaviin kysymyksiin.

Miten passi ja henkilökortti kelpaavat matkalle Britanniaan?

Tänä vuonna EU:n ja Britannian kansalaiset voivat liikkua ja oleskella EU-alueella ja Britanniassa entiseen tapaan. Siirtymäajan jälkeiset asiat ovat auki.

Britanniaan matkustettaessa tulee olla mukana koko matkan ajan voimassa oleva passi tai henkilökortti.

Henkilökortti kelpaa ainakin tämän vuoden. Kun Britannian uudet maahantulosäännökset astuvat voimaan, on mahdollista, että henkilökorttia ei enää pysty käyttämään matkustusasiakirjana.

Muuttuvatko maahantulomuodollisuudet lentokentillä?

Tähän saakka matkailija on voinut käyttää EU-kansalaisille varattuja nopeita rajatarkastuksia eli käytännössä e-passiautomaatteja. Niitä voi käyttää vielä tämän vuoden. Sen jälkeisestä ajasta ei vielä ole varmuutta.

Viisumipakkoa ei edelleenkään ole. Tällä hetkellä näyttää siltä, että lyhyttä oleskelua varten voisi vastedeskin matkustaa ilman viisumia, mutta tilanne voi muuttua neuvotteluiden kuluessa.

Britanniassa on suunniteltu, että jollain aikavälillä käyttöön voisi tulla samantapainen matkustajien esiseulontajärjestelmä kuin sähköinen matkustuslupa Esta on Yhdysvalloilla.

Miten voi tuoda ostoksia tai tuliaisia Britanniasta?

Tänä vuonna ostoksia, esimerkiksi vaatteita, voi tuoda ilman arvorajoituksia omaan käyttöön. Tupakalle ja alkoholille on jo nyt tuontirajoituksia. Elintarvikkeita voi toistaiseksi tuoda varsin vapaasti omaan käyttöön.

Ensi vuoden alusta tilanne on todennäköisesti täysin toinen, sillä Britanniaan sovellettaisiin EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolisten maiden sääntöjä. Esimerkiksi verottomien matkustajatuomisten arvoraja olisi lentomatkustajilla 430 euroa.

Oletetaan, että kuluttaja ostaisi Lontoosta 500 euron arvoisen päällystakin. Sen tuonnista tulisi lentokentällä ilmoittaa tullissa punaisella linjalla ja maksaa siitä samalla asianmukaiset verot ja tullimaksut. Tällöin 500 euron takin hinnaksi kertyisikin 700 euroa.

Millaisia tuontirajoituksia tulevaisuudessa on edessä?

Lihapitoisten elintarvikkeiden, hedelmien, maito- ja juustotuotteiden sekä eräiden kasvien tuontirajoitukset ovat ensi vuoden alusta erittäin tiukat. Käytännössä niitä ei voisi tuoda Suomeen. Sama koskee eläinperäisiä lemmikkien ruokia.

Säädökset ovat voimassa ensi vuoden alusta myös näiden tuotteiden verkko-ostoksissa.

Kelpaako suomalainen ajokortti Britanniassa?

Tämän vuoden loppuun asti suomalaisella ajokortilla voi ajaa ja vuokrata auton Britanniassa. Autovuokraamoilla voi olla tiukempia rajoituksia esimerkiksi kuljettajan ikärajalle. Kansainvälistä ajokorttia ei siis tarvitse hankkia.

Mitä kännykän käyttäminen maksaa?

Siirtymäajan jälkeen puheluiden ja netin käyttämisen hinnat voivat nousta tuntuvasti, sillä EU:n säännökset niin kutsutuista roaming- eli verkkovierailumaksuista eivät enää jatkossa koske Britanniaa. Tänä vuonna kännykän käyttö jatkuu samanhintaisena kuin tähän asti.

EU:n sisäinen järjestelmä takaa jäsenmaiden kansalaisille, että puheluista ja datapalveluista peritään sama hinta kuin kotimaassa.

Kelpaako eurooppalainen sairaanhoitokortti Britanniassa?

Kelan myöntämää eurooppalaista sairaanhoitokorttia voi käyttää tämän vuoden ja se takaa hoidon kiireellisissä tapauksissa. Hoito on käytännössä ilmainen Britannian NHS-terveydenhuoltojärjestelmän ansiosta.

Kortin sijasta voi Kelasta pyytää väliaikaisen todistuksen hoito-oikeudesta ja esittää sen Britanniassa. Hoito-oikeuden voi osoittaa myös passilla.

Ei ole tiedossa, millä tavoin, jos lainkaan, kortti kelpaa siirtymäajan jälkeen. Ulkoministeriö suosittelee aina kattavaa matkavakuutusta.

Voiko brittiläisestä verkkokaupasta ostaa ravintolisiä tai lääkkeitä?

Lääkkeiden tilaaminen on sallittua vain Eta-alueelta eli EU-maista, Norjasta, Islannista ja Liechtensteinista. Jatkossa Britannia ei kuulu enää tähän ryhmään.

Britanniassa ravintolisänä myytävät tuotteet saatetaan Suomessa luokitella lääkkeiksi eli kielletyiksi.

Siksi on hyvä olla etukäteen yhteydessä joko Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan tai Ruokavirastoon ja selvittää, saako kyseistä tuotetta tilata Suomeen.

Miten toimia, jos Britanniasta verkkokaupasta ostettu tavara tai palvelu ei ole lupausten mukainen?

Euroopan kuluttajakeskuksesta saa tietoa EU-alueen ja Britannian kuluttajansuojasta ja sovitteluapua tilanteissa, joissa esimerkiksi ostoksissa tai palveluissa on ilmennyt ongelmia.

Aluksi asiaa kannattaa selvittää kyseessä olevan yrityksen, esimerkiksi verkkokaupan tai lentoyhtiön, kanssa. Yleisesti ottaen luottokorttiostot ovat paremmin suojattuja ongelmatilanteissa.

Suomen kuluttajaviranomaiset ovat tähän asti tehneet yhteistyötä brittiviranomaisten kanssa, mutta sen jatkuminen on epäselvää. Pahimmillaan voi olla, että yhteistyö päättyy jo tämän vuoden aikana.

Arvonlisävero vaikuttaa laajasti

Verkkokaupan hankinnoissa EU-alueen ulkopuolelta on tällä hetkellä pääsääntöisesti maksettava arvonlisäveroa, jos lähetyksen arvo ylittää 22 euroa.

Ensi vuoden alusta kaikista EU:n ulkopuolelta ostetuista tavaroista, alle 22 euron pikkuostoksistakin, on maksettava arvonlisävero.

Tämä tulee ottaa huomioon erityisesti tämän vuoden lopulla tehtävissä tilauksissa, sillä toimitusajat voivat verkko-ostoissa olla pitkiäkin.

Lentoliikenteestä täytyy neuvotella

Lentoliikenne EU-maiden ja Britannian välillä jatkuu tämän vuoden normaalisti.

Osapuolten on määrä sopia tulevista järjestelyistä uudessa lentoliikennesopimuksessa, mutta vielä ei ole varmuutta, millainen sopimuksesta tulee tai päästäänkö sopuun tämän vuoden loppuun mennessä.

On mahdollista, että lentoreitteihin, lentojen tarjontaan tai hinnoitteluun tulee muutoksia.

Juttu perustuu verkkosivujen ohella keskusteluihin muun muassa valtioneuvoston kanslian, ulkoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen Lontoon-suurlähetystön, Britannian Helsingin-lähetystön, Tullin sekä Liikenne- ja viestintäviraston ja kuluttajaviranomaisten asiantuntijoiden kanssa.

STT

