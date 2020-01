Wärtsilän kannattavuus ja tilauskertymä laskivat – Teollisuusliiton lakko rasitti loppuvuoden tulosta

Laivamoottoreita ja voimalaitoksia valmistavan Wärtsilän liiketoiminnan kannattavuus heikkeni viime vuoden lopulla.

Wärtsilän loka-joulukuun vertailukelpoinen liikevoitto laski 202 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin vastaavaan aikaan oli 226 miljoonaa euroa.

Tulos heikkeni, vaikka Wärtsilän liikevaihto kasvoi kymmenen prosenttia vuoden takaisesta. Liikevaihtoa kertyi noin 1,7 miljardia euroa.

Viimeisen vuosineljänneksen tilauskertymä laski 17 prosenttia vertailukaudesta.

Projektien kulut karkasivat

Konsernijohtaja Jaakko Eskolan mukaan Wärtsilän viime vuotta leimasivat vaikea kysyntäympäristö ja heikko taloudellinen tulos. Wärtsilän tulosta kurittivat toisella vuosipuoliskolla projektien kustannusylitykset, jotka johtuivat muun muassa kustannusarvioissa käytetyistä virheellisistä oletuksista ja puutteista riskien tunnistamisessa.

Eskolan mukaan myös Teollisuusliiton kolmepäiväinen lakko joulukuussa rasitti Wärtsilän tulosta.

Wärtsilän koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 457 miljoonaa euroa. Se oli noin viidenneksen eli 120 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2018.

Wärtsilä oli jo syyskuussa joutunut antamaan tulosvaroituksen, jossa se ennakoi vuoden 2019 tuloksensa jäävän noin 150 miljoonaa euroa odotettua heikommaksi.

Wärtsilä kävi viime vuonna läpi kahdet yt-neuvottelut. Niissä vähennettiin Suomessa yhteensä 170 työntekijää.

Laivatilausten vaisu määrä vaikuttaa kysyntään

Wärtsilä kuvailee merenkulkuliiketoimintansa näkymiä vaimeiksi. Alhaisten alustilausmäärien odotetaan vaikuttavan laivamoottorien kysyntään.

Myös energialiiketoiminnassa näkymät ovat vaimeat. Laitteiden tilauskertymän odotetaan kuitenkin paranevan jonkin verran, vaikka markkinaolosuhteet ovat yhä haastavat. Energialiiketoimintojen osalta näkymiä hieman parannettiin, sillä aiemmin yhtiö oli luonnehtinut näkymiä heikoiksi.

Hallitusta vuodesta 2011 johtanut Lilius lähtee

Wärtsilän yhtiökokouskutsusta käy ilmi, että yhtiön hallitukseen on tulossa muutoksia. Hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius ja hallituksen jäsen Kaj-Gustaf Bergh ovat ilmoittaneet, etteivät jatka hallituksessa. Fortumin toimitusjohtajana 2000-luvun alussa toiminut Lilius on johtanut Wärtsilän hallitusta vuodesta 2011.

Uusiksi hallituksen jäseniksi Wärtsilän nimitysvaliokunta ehdottaa Karen Bombaa ja Mats Rahmströmiä. Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on määrä valita Tom Johnstone. Hallituksen kokoonpano päätetään yhtiökokouksessa maaliskuun alussa.

Wärtsilän hallitus ehdottaa, että viime vuodelta maksetaan osinkoa 0,48 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä maaliskuussa ja syyskuussa.

—

Juttua korjattu klo 10.02: Syyskuun tulosvaroituksessa Wärtsilä ennakoi vuoden 2019 tulosta, ei tämän vuoden tulosta.

STT

