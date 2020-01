WHO julisti koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhaksi

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO julisti torstaina uuden koronavirusepidemian kansainväliseksi terveysuhaksi.

– Tärkein syy julistukseen ei ole, mitä tapahtuu Kiinassa, vaan mitä tapahtuu muissa maissa. Suurin huolemme on se mahdollisuus, että virus leviää maihin, joissa on heikompi terveydenhuoltojärjestelmä, sanoi WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus Genevessä pidetyssä tiedotustilaisuudessa myöhään torstai-iltana.

WHO ei hänen mukaansa ehdota matkustamiseen tai kaupankäyntiin liittyviä rajoituksia.

Tartuntoja on Manner-Kiinassa jo enemmän kuin vuosien 2002-2003 sars-epidemiassa.

Yhdysvalloissa on tullut ilmi ensimmäinen tapaus, jossa uudentyyppinen koronavirus on tarttunut ihmisestä toiseen Yhdysvaltain maaperällä. Asiasta ilmoittivat maan terveysviranomaiset torstaina.

Kyse on Chicagossa asuvasta avioparista. Ensin sairastui äskettäin Kiinan Wuhanissa käynyt vaimo ja sen jälkeen aviomies, joka ei ollut matkustanut Kiinaan. Terveysviranomaiset kuitenkin korostivat, ette virus ole leviämässä laajemmalle ja että kaiken kaikkiaan yhdysvaltalaisten tartuntariski on vähäinen.

Euroopassa ensimmäinen uuden koronaviruksen tartunta ihmisestä toiseen tuli ilmi Saksassa. Siellä 33-vuotias mies sai tartunnan viime viikolla vierailleelta kiinalaiselta kollegalta. Miehen koronavirustartunta todettiin maanantai-iltana.

Kiinassa koronavirukseen on kuollut tähän mennessä ainakin 170 ihmistä. Tartunnan on saanut yli 7 700 ihmistä. Tartuntoja on Manner-Kiinassa jo enemmän kuin vuosien 2002-2003 sars-epidemiassa.

Koronavirus lähti leviämään Hubeissa sijaitsevan Wuhanin miljoonakaupungin torilta, mutta tartuntatapauksia on ilmennyt myös useissa maissa Kiinan ulkopuolella. Suomen ensimmäinen tapaus vahvistettiin keskiviikkona, kun Lapin keskussairaalaan tuodulla kiinalaisturistilla todettiin Wuhanista peräisin oleva koronavirustartunta.

STT

Kuvat: