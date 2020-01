Yhdysvalloissa senaatti valmistautuu äänestämään todistajien kutsumisesta Trumpin virkarikosoikeudenkäyntiin

Yhdysvaltain senaatissa alkoi perjantaina iltakahdeksan jälkeen Suomen aikaa keskustelu siitä, sallitaanko todistajien kutsuminen presidentti Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäynnissä. Keskustelulle oli varattu aikaa neljä tuntia, jonka jälkeen on vuorossa äänestys, kertoo uutiskanava CNN.

Etukäteen näytti siltä, että demokraatit häviävät äänestyksen, eikä oikeudenkäynnissä tulla kuulemaan todistajia. Republikaaneilla on senaatissa 53-47-enemmistö demokraatteihin nähden.

Demokraatit haluaisivat kuulla erityisesti Trumpin entistä neuvonantajaa John Boltonia. Bolton on kirjoittanut vielä julkaisemattoman kirjan, jossa hän mediatietojen mukaan paljastaa Trumpin kertoneen hänelle henkilökohtaisesti aikeistaan jäädyttää Ukrainan sotilasapu siihen asti, kunnes maa aloittaisi korruptiotutkinnan demokraattien Joe Bidenin pojasta.

Lisää paljastuksia Boltonin kirjasta

New York Times -lehti siteerasi perjantaina Boltonin vielä ilmestymätöntä kirjaa, jonka mukaan Trump olisi määrännyt Boltonin järjestämään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Trumpin henkilökohtaisen asianajajan Rudy Giulianin tapaamisen. Tämä olisi Boltonin mukaan tapahtunut kaksi kuukautta ennen Trumpin puhelinkeskustelua Zelenskyin kanssa. Samainen puhelinkeskustelu johti virkasyytteiden nostoon kongressissa. Trumpia syytetään vallan väärinkäytöstä.

Boltonin mukaan tapaamisessa Giulianin oli tarkoitus painostaa Zelenskyiä auttamaan Trumpia etsimään törkyä demokraattien Joe Bidenista ennen vuoden 2020 presidentinvaaleja. New York Timesin artikkelin mukaan Bolton ei koskaan noudattanut Trumpin määräystä.

Trump kiisti perjantaina, että hän olisi määrännyt Boltonin osallistumaan salajuoneen, jonka tarkoituksena olisi ollut painostaa Ukrainan presidenttiä Trumpin henkilökohtaisen poliittisen hyödyn takia.

– En koskaan määrännyt John Boltonia järjestämään tapaamista Rudy Giulianin – joka on yksi merkittävimmistä korruption vastaisista taistelijoista Amerikassa ja tähän mennessä suurin pormestari New Yorkin historiassa – ja presidentti Zelenskyin välillä, Trump sanoi lausunnossa.

– Tätä tapaamista ei koskaan tapahtunut, hän jatkoi.

STT

