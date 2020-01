Yrityssalon Kasvulämäri-hankkeen ohjelma kertoo, mistä ruoka on kotoisin

Kuluttajia kiinnostaa, kenen tuotteita ostavat ja missä tuotettuja elintarvikkeita suuhunsa pistää. Tuottajalle jäljitettävyys ja sen helppo todistaminen asiakkaille teettää kuitenkin paperitöitä.

– Meillä tiedot ovat ties kuinka monessa kansiossa ja Excel-taulukossa. Kasvulämäri-hankkeen ansiosta minulle vapautuu työtunteja, toiminnan tehokkuus lisääntyy ja tuotteiden laatu paranee, tiivistää angelniemeläisen Karviaisten tilan Katriina Klinckowström .

Karviaisten tilalla tuotetaan muun muassa härkäpapuja. Klinckowströmin mukaan voimavaroja vapautuu myös markkinointiin.

– Lisäksi tämä hajauttaa riskinhallintaa, koska näin tuotetiedot eivät ole enää vain yhden ihmisen kansioissa, Klinckowström lisää.

Yrityssalon Kasvulämäri – tiedolla maaliin -hankkeessa on mukana viisi elintarvikeyritystä, jotka haluavat kasvaa myös viennin kautta. Kasvun tiellä ovat muun muassa tuotteiden jäljitettävyysvaatimukset. Jotta pienten ja keskisuurten tuottaja-yrittäjien työ helpottuisi, Yrityssalossa on kehitetty tähän täsmättyä pilvipohjaista ohjelmistoa. Sen on suunnitellut Salo IoT Campuksella toimiva Rento Innovations Oy yhdessä viiden mukana olevan elintarvikealan yrityksen kanssa.

– Yrittäjät löytävät kaikki tiedot yhdestä paikasta: missä tuote-erä on kasvanut, kuka kasvattanut, milloin toimittanut, kauanko erä on ollut varastossa… Kaikki tämä sekunnin tarkkuudella. Tavoitteena on tehdä tästä kevyt, mobiili ja nykyaikaisesti toimiva järjestelmä, Rento Innovationsin Vesa Nohteri sanoo.

Nohteri lisää, että kyseinen ohjelmistoalusta soveltuu yhtä hyvin vaikkapa konepajateollisuuteen ja on myös mitä suurimmassa määrin vientituote.

Pienet ja kasvavat yrittäjät hyötyvät hankkeen hedelmistä paperityön vähenemisenä ja tiedon saavutettavuuden sekä löydettävyyden paranemisena.

– Luomutuotanto vaatii jo itsessään jäljitettävyyttä, mutta tämä helpottaa tiedon muuntamista datamuotoon. Speltin kanssa se tarkoittaa, että tiedämme, mistä mikin erä on tullut ja minne se menee. Lisäksi se lisää ruokaturvallisuutta: tuottaja tietää tarkalleen, mistä erästä on kyse, jos tulisi reklamaatioita tai takaisinvetoja, sanoo Birkkalan spelttitilan Simo Larmo .

Yrttipajan Petri Koivisto korostaa hankkeen hyötyjä markkinoinnissa.

– Esimerkiksi kun kerätään metsälohkoista koivunlehtiä, voidaan laittaa pakkaukseen QR-koodi, ja asiakas näkee heti kartalta mistä metsästä ne on kerätty. Aasialaisasiakkaalle kyse on wau-efektistä: että nämä lehdet ovat kaukaa Suomesta ja todellakin keskeltä metsää, Koivisto sanoo.

Koiviston mukaan suomalaisyrtit ovat hyvin potentiaalisia vientituotteita Kiinaa ja Taiwania myöten, vaikka ovatkin kalliita.

– Viennissä tämä hinta pitää voida perustella. Jäljitettävyyden ja tutkimustiedon avulla se voidaan tehdä, Koivisto sanoo.

– Uskottavuus on pientuottajalle tärkeää. Ohjelman avulla voimme kertoa entistä tarkempia tietoja tuotteista ja todistaa, että tiedot ovat totta, sanoo Murtolan Hamppufarmin Ville Virtanen .

Yrityssalossa kaksivuotista hanketta vetää Hilkka Halla .

– Todellinen kasvu vaatii pienyrittäjältä sitä, että prosessit pitää hoitaa toisella tavalla, entistä tehokkaammin. Ohjelman avulla hukka pienenee: hukka-aika, hukkatyö tai hukka raaka-aineiden käytössä.

Yrityssalon kannalta kyse on kiinnostavasta projektista ihan jo siksi, että Salo on liikevaihdoltaan Suomen suurin maatalouspitäjä.

Hallan mukaan nyt erityisesti pk-yrityksille kehitettävän työkalun teknologia on ollut jo pitkäänkin olemassa, mutta ohjelmat ovat olleet suunnattuja isoille yrityksille, ovat kalliita ja turhankin monimutkaisia.

– Haluamme luoda työkalun, jota oikeasti käytetään. Datan hajanaisuus on monelle kasvun este. Kun paperityö vähenee, aikaa jää enemmän brändin luomiselle ja markkinoinnille, Halla sanoo.

Asiakkaalle hanke voi tuottaa tarkempaa tietoa entistä helpommin, joskin on aina yrittäjästä kiinni, mitä kaikkea esimerkiksi QR-koodin takaa asiakkaalle halutaan tarjota. Teknologisesti on mahdollista tarjota vaikka aivan kaikki tiedot kyseisestä erästä.

– Meillä on kyllä jo muitakin ideoita näihin wau-efekteihin liittyen, Vesa Nohteri vihjaa.

Kasvulämäri-hankkeen rahoituksesta on 75 prosenttia ely-keskukselta, loput mukana olevilta yrityksiltä: Karviaisten tilalta, Brinkkalan tilalta, Kivisaaren Piapojauhoilta, Murtolan hamppufarmilta ja Yrttipajalta.

Nokkosta Taipeissa

Gourmet-ravintolan kokki Taipeissa, Taiwanissa, tarvitsee ruokaansa parasta mahdollista nokkosta. Kokin silmään kaupungin parhaassa ruokakaupassa osuu muita kalliimpi yrttipussi. Pussissa on QR-koodi, johon kokki suuntaa kännynsä kameran. Näytölle ilmestyy kartta, johon tarkentuu Suomi, sitten Somero ja metsäpalsta järven rannalla. Kokki painaa sormellaan karttaa ja näyttöön avautuu kesäöinen järvimaisema, jonka etualalla kasvaa nokkosia.

Teksti kertoo, että pussin nokkoset ovat kasvaneet tismalleen kuvan peltolohkolla. Kokki vakuuttuu: tämä on todellakin luomua ja turvallista, kaiken lisäksi eksoottisen luksusta. Kokki poimi pari pussia ostoskoriinsa ja laittaa tuotteen nimen mieleen.

Edellinen tarina on kuvitteellinen, mutta teknisesti Kasvulämäri-hankkeessa kehitetty ohjelmistoalusta mahdollistaa sen toteuttamisen.

– Suomalainen ruoka on maailmalla ja kotimaassa arvostettua. Mitä kauemmas Suomesta mennään, sitä tärkeämpää on tuotteiden jäljitettävyys ja luotettavuus. Sen kautta helpottuvat markkinointiasiat ja brändin luominen, sanoo Yrityssalon Jukka Heinonen.